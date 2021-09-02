Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:10

ЛАД написав: Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.

Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей.

Посрамим всё "развитые страны" и их медицину. Помню, сколько было хайпа по поводурезультатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут покапротоколов.Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей.Посрамим всё "развитые страны" и их медицину.

Может, повторяюсь, но "случай" - это положительный тест на вирус ковида, в достаточном количестве внедрившегося в носоглотку, а 13 млн с антителами - "это совсем другое дело"Это люди, глотнувшие порцию вирионов (причем, вероятно, неоднократно, но в небольшом количестве) и в большинстве своем (кроме действительно заболевших) достаточно быстро выработавшие антитела, уничтожившие вирус в корне, как в большинстве из нас уничтожаются окружающие нас патогенные микроорганизмы без признаков заболевания. Биологи-специалисты, возможно, меня поправят.Не знаю, проводились ли в переразвитых странах массовые исследования на наличие антител.И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.