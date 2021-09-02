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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 22
Мені вже зробили щеплення
64%
14
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
23%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:36

  yanyura написав:Вообще-то в статье написано так:
За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).

Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно".
это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5
  yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:43

Вкладчик1234

Когда лжец - твое втрое имя.
Население Израиля 9,3 млн.
Зображення

Хотя бы одну получило 6 млн.
Из них обе 5.5 млн
Из них 3-ю 2.49 млн.


А так выглядят тяжёлые случаи среди ваксов и антиваксов.


Зображення

А так выглядят не тяжёлые, а в общем больных в зависимости от вацинация есть или нет.

Зображення



Это к закидонам математика " вакцинація шкодить".
Источник: правительство Израиля.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:09

  Yuriyqwer написав:А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?


https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-i ... rt-34-ifr/

Ну дивіться, якщо перехворіло 13 млн, по данним інших країн смертність від 0.78 до 1.49% для країн з високими доходами (і старим населенням як в Україні) по тій же методиці дослідження виборки населення з антитілами. Виходить померлих при цьому мало бути мінімум 100 тисяч. Тобто в Україні медицина краща ніж в інших країнах (ха-ха), населення здоровіше (ха-ха-ха), молоде як в Індії чи Бразилії (хто там скаржився що пенсіонерів забагато?), або все ж таки хтось дав маху з підрахунками. І я не думаю що це був імперський коледж, більш схоже що або пропустили надлишкову смертність, або вибірка для дослідження нерепрезентативна.
На офіційну кількість перехворілих можна взагалі не дивитися, якщо до 50% з них важкохворі, вона в явно не вірна.
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 03 вер, 2021 13:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:10

  ЛАД написав: Помню, сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.
Если вдруг окажется, что это правда, то у нас какой-то уникальный народ - из 13 млн случаев всего 54 тыс смертей.
Посрамим всё "развитые страны" и их медицину. :)

Может, повторяюсь, но "случай" - это положительный тест на вирус ковида, в достаточном количестве внедрившегося в носоглотку, а 13 млн с антителами - "это совсем другое дело" :wink: Это люди, глотнувшие порцию вирионов (причем, вероятно, неоднократно, но в небольшом количестве) и в большинстве своем (кроме действительно заболевших) достаточно быстро выработавшие антитела, уничтожившие вирус в корне, как в большинстве из нас уничтожаются окружающие нас патогенные микроорганизмы без признаков заболевания. Биологи-специалисты, возможно, меня поправят.

Не знаю, проводились ли в переразвитых странах массовые исследования на наличие антител.

И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 03 вер, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:схоже що або пропустили надлишкову смертність,


Совершенно верно. Пропустили не только множество больных, которые реально болели (с симптомами лежали дома, не обращались никуда), но и смерти такие же "домашние".
На момент имеем 100+ тыс избыточных смертей в Украине. Ну и летальность близкую к 1%.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:25

  centurionus написав:З реалій життя.
Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було.
Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3. Лікарі підозрювали спочатку отруєння. Хтось досвіченіший з лікарів призначив дослідження легень, яке показало ураження.

Співчуваю...

Я коли хворів, в мене також були не класичні симптоми - смак / нюх не пропадав, а "срачка" напала... Був кашель + температура дуже дивна була.
Два дні до 38, а потім тупо впала до 35.8-36 на тиждень десь...

Проблем із здоров'ям не було.

Що це означае?

- не бухав, не палив, їв корисну їжу, займався спортом, вживав вітаміни?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:28

  Вкладчик1234 написав:
В Израиле, после 100 процентной вакцинации населения Pfizeroм, стремительный рост заболеваемости COVID-19. Причем рост заразившихся отмечается и у тех, кто сделал 3 дозы вакцины. Конечно вакцинация нужная вещь, но вот интересно, что в Палестине эпидемии нет, а в Израиле есть!

То в Палестині так рахують...
В Палестнині до речі є проблеми з наявностю вакцини, жиди не дають...жлоби!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:48

  _Mykola_ написав:к вариантам Альфа (В.1.1.7, британский), Бета (В.1.351, южноафриканский) и Дельта (В.1.617.2, индийский)


Почему Гамма пропущена?
Что за штамм? Кто в курсе?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:56

  Ромасик написав:.....
  yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.

Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.
Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна.
Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.

P.s. У Вас мне пока не попадалось ничего, "режущего глаза". "Икс" в ворлдметре это мелочи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:00

  justit написав:
  _Mykola_ написав:к вариантам Альфа (В.1.1.7, британский), Бета (В.1.351, южноафриканский) и Дельта (В.1.617.2, индийский)


Почему Гамма пропущена?
Что за штамм? Кто в курсе?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1 ... 0%BC%D0%B0
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