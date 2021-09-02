это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого:
аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:36
это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого:
аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:43
Вкладчик1234
Когда лжец - твое втрое имя.
Население Израиля 9,3 млн.
Хотя бы одну получило 6 млн.
Из них обе 5.5 млн
Из них 3-ю 2.49 млн.
А так выглядят тяжёлые случаи среди ваксов и антиваксов.
А так выглядят не тяжёлые, а в общем больных в зависимости от вацинация есть или нет.
Это к закидонам математика " вакцинація шкодить".
Источник: правительство Израиля.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:09
Ну дивіться, якщо перехворіло 13 млн, по данним інших країн смертність від 0.78 до 1.49% для країн з високими доходами (і старим населенням як в Україні) по тій же методиці дослідження виборки населення з антитілами. Виходить померлих при цьому мало бути мінімум 100 тисяч. Тобто в Україні медицина краща ніж в інших країнах (ха-ха), населення здоровіше (ха-ха-ха), молоде як в Індії чи Бразилії (хто там скаржився що пенсіонерів забагато?), або все ж таки хтось дав маху з підрахунками. І я не думаю що це був імперський коледж, більш схоже що або пропустили надлишкову смертність, або вибірка для дослідження нерепрезентативна.
На офіційну кількість перехворілих можна взагалі не дивитися, якщо до 50% з них важкохворі, вона в явно не вірна.
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 03 вер, 2021 13:14, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:10
Может, повторяюсь, но "случай" - это положительный тест на вирус ковида, в достаточном количестве внедрившегося в носоглотку, а 13 млн с антителами - "это совсем другое дело" Это люди, глотнувшие порцию вирионов (причем, вероятно, неоднократно, но в небольшом количестве) и в большинстве своем (кроме действительно заболевших) достаточно быстро выработавшие антитела, уничтожившие вирус в корне, как в большинстве из нас уничтожаются окружающие нас патогенные микроорганизмы без признаков заболевания. Биологи-специалисты, возможно, меня поправят.
Не знаю, проводились ли в переразвитых странах массовые исследования на наличие антител.
И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 03 вер, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Совершенно верно. Пропустили не только множество больных, которые реально болели (с симптомами лежали дома, не обращались никуда), но и смерти такие же "домашние".
На момент имеем 100+ тыс избыточных смертей в Украине. Ну и летальность близкую к 1%.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:25
Співчуваю...
Я коли хворів, в мене також були не класичні симптоми - смак / нюх не пропадав, а "срачка" напала... Був кашель + температура дуже дивна була.
Два дні до 38, а потім тупо впала до 35.8-36 на тиждень десь...
Що це означае?
- не бухав, не палив, їв корисну їжу, займався спортом, вживав вітаміни?
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:28
То в Палестині так рахують...
В Палестнині до речі є проблеми з наявностю вакцини, жиди не дають...жлоби!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:48
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:56
Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.
Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна.
Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.
P.s. У Вас мне пока не попадалось ничего, "режущего глаза". "Икс" в ворлдметре это мелочи.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:00
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