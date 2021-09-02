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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 22
Мені вже зробили щеплення
64%
14
Не можу за станом здоров'я
5%
1
Не вірю в ефективність вакцин
5%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
23%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
5%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11

  Yuriyqwer написав:
  ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.

А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?

Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах".
Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писали IgA и Starikan о возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат.
Уже писал:
сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.

На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:23

  Starikan написав:.....
И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.

Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.

Кстати, довольно интересная заметка - "Российские эксперты объяснили израильский вирусный прецедент: виноваты "дельта", ортодоксы, арабы и дети" - https://www.9tv.co.il/item/33785.
Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:46

  yanyura написав:Ромасик
Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

ссылок не было, т.е. ИМХО.

В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно

что радует.

1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации.
2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:51

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
  yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.

Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.
Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна.
Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.

Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)
Ромасик
 
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