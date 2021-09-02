ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.
А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?
Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах". Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писали IgA и Starikan о возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат. Уже писал:
сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.
На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины?
Starikan написав:..... И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.
Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.
Кстати, довольно интересная заметка - "Российские эксперты объяснили израильский вирусный прецедент: виноваты "дельта", ортодоксы, арабы и дети" - https://www.9tv.co.il/item/33785. Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично.
yanyura написав:Ромасик Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
ссылок не было, т.е. ИМХО.
В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно
что радует.
1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации. 2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили.
yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...
аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.
Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал. Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна. Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.
Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)