ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.
А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?
Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах". Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писали IgA и Starikan о возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат. Уже писал:
сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.
На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины?
Starikan написав:..... И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.
Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.
Кстати, довольно интересная заметка - "Российские эксперты объяснили израильский вирусный прецедент: виноваты "дельта", ортодоксы, арабы и дети" - https://www.9tv.co.il/item/33785. Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично. Сан-Марино, конечно интересный пример, но уж слишком маленький - население всего 34 014 при плотности населения 566 чел/ км². При этом там тестов сделано вдвое больше, а количество переболевших 5321, смертей 90 (последняя ещё 26 апреля). Не знаю, действительно ли им помог Спутник, но при такой плотности населения всего 16% переболевших. Тоже как то удивляет на фоне наших якобы 40%. Да ещё и в Израиле недавно начали проверять на антитела детей (школьников), но быстро прекратили, т.к. цифры выходили неожиданно низкими - насколько помню, даже для ортодоксов выходило что-то около 18%. Ещё помню цифру 8%, но не помню, это для всех вместе или отдельно для светских.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Ромасик Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.
ссылок не было, т.е. ИМХО.
В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно
что радует.
1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации. 2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили.
yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...
аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.
Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал. Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна. Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.
Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы) +для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.
yanyura написав:В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.
Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФ ковидную причину. Высказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно. Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы.
ахаха, какая честь ваше признание хотел было отрицать мое признание 700К, но ковидная причина - абстрактное слово, по этому можно согласиться. Хаос, созданный в медицине - это тоже ковидная причина. Но этого вовсе не значат что с биологической точки зрения ковид можно хоть как-то притянуть к смертям всех этих людей. С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации. И еще: статистика РФ - она сомнительная - они могут искажать ее в обе стороны. По этому она плохо коррелируется с логикой и соседними странами. Ну и в новичок я все же верю) По этому чисто по текущим цифрам признать можно, а для оконочательных выводов посмеемся позже.
Исследователи из Еврейского университета 3 сентября отправили правительству и совету национальной безопасности довольно оптимистический прогноз. По оценкам экспертов, число тяжелобольных коронавирусом в Израиле снизится до 500 человек уже в ближайшие 1-2 недели.
Ученые видят нарастающий эффект от массовой вакцинации третьей дозой прививки. Он заметен в первую очередь среди граждан старше 40 лет – в этих возрастных группах большинство израильтян уже получили третью вакцину.
Впервые за долгое время коэффициент заражения (то, сколько людей успевает в среднем заразить один инфицированный) среди граждан в возрасте 40+ упал ниже 1. Таким образом, распространение коронавируса в этой возрастной группе взято под контроль.
Среди израильтян в возрасте 60+ коэффициент заражения остается ниже 1 уже около двух недель.
Исследователи считают, что в первую очередь число зараженных в последние дни растет за счет инфицированных детей и подростков в возрасте до 18 лет. .....