RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 23
Мені вже зробили щеплення
65%
15
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
22%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11

  Yuriyqwer написав:
  ЛАД написав:Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.

А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?

Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах".
Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писали IgA и Starikan о возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат.
Уже писал:
сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.

На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:23

  Starikan написав:.....
И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.

Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.

Кстати, довольно интересная заметка - "Российские эксперты объяснили израильский вирусный прецедент: виноваты "дельта", ортодоксы, арабы и дети" - https://www.9tv.co.il/item/33785.
Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично.
Сан-Марино, конечно интересный пример, но уж слишком маленький - население всего 34 014 при плотности населения 566 чел/ км². При этом там тестов сделано вдвое больше, а количество переболевших 5321, смертей 90 (последняя ещё 26 апреля). Не знаю, действительно ли им помог Спутник, но при такой плотности населения всего 16% переболевших. Тоже как то удивляет на фоне наших якобы 40%.
Да ещё и в Израиле недавно начали проверять на антитела детей (школьников), но быстро прекратили, т.к. цифры выходили неожиданно низкими - насколько помню, даже для ортодоксов выходило что-то около 18%. Ещё помню цифру 8%, но не помню, это для всех вместе или отдельно для светских.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:46

  yanyura написав:Ромасик
Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал
Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

ссылок не было, т.е. ИМХО.

В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):
после - можно

что радует.

1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации.
2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили.
Ромасик
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 30.03.15
Подякував: 552 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:51

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
  yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.

Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.
Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна.
Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.

Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)
+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.
Ромасик
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 30.03.15
Подякував: 552 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:01

  Hotab написав:
  yanyura написав:В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):

Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.

Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФ ковидную причину.
Высказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно.
Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы.

ахаха, какая честь ваше признание :lol:
хотел было отрицать мое признание 700К, но ковидная причина - абстрактное слово, по этому можно согласиться. Хаос, созданный в медицине - это тоже ковидная причина. Но этого вовсе не значат что с биологической точки зрения ковид можно хоть как-то притянуть к смертям всех этих людей.
С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.
И еще: статистика РФ - она сомнительная - они могут искажать ее в обе стороны. По этому она плохо коррелируется с логикой и соседними странами. Ну и в новичок я все же верю)
По этому чисто по текущим цифрам признать можно, а для оконочательных выводов посмеемся позже.
Ромасик
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 30.03.15
Подякував: 552 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ахаха, какая честь ваше признание

Молодец-молодец, стал на путь исправления - не сходи с него. Хорошим примером послужишь остальным темным.

  Ромасик написав:С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.

Совершенно верно. Других причин и нет.
Остальной публике пока это сложно. Ну так и не зря я тебя отметил в лучшую сторону из дисидентов. ))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4473
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:18

  Ромасик написав:.....
Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)

Судя по постам, это вызывает сомнения. :)
Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.

+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.

Не спорю.
Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:34

"Власти Нидерландов запретили впускать в страну непривитых израильтян" - https://www.9tv.co.il/item/33799.
Сообщение интересно изменением подходов к сертификатам о вакцинации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:47

Исследователи из Еврейского университета 3 сентября отправили правительству и совету национальной безопасности довольно оптимистический прогноз. По оценкам экспертов, число тяжелобольных коронавирусом в Израиле снизится до 500 человек уже в ближайшие 1-2 недели.

Ученые видят нарастающий эффект от массовой вакцинации третьей дозой прививки. Он заметен в первую очередь среди граждан старше 40 лет – в этих возрастных группах большинство израильтян уже получили третью вакцину.

Впервые за долгое время коэффициент заражения (то, сколько людей успевает в среднем заразить один инфицированный) среди граждан в возрасте 40+ упал ниже 1. Таким образом, распространение коронавируса в этой возрастной группе взято под контроль.

Среди израильтян в возрасте 60+ коэффициент заражения остается ниже 1 уже около двух недель.

Исследователи считают, что в первую очередь число зараженных в последние дни растет за счет инфицированных детей и подростков в возрасте до 18 лет.
.....

https://detaly.co.il/eksperty-chislo-tyazhelobolnyh-koronavirusom-v-izraile-skoro-snizitsya-do-500/
Посмотрим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4821 раз.
Подякували: 4463 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3610361136123613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, Сибарит, zРадио і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7692 6149293
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 07:59
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2171)
03.09.2021 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.