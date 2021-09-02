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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3611361236133614> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 24 Мені вже зробили щеплення 67% 16 Не можу за станом здоров'я 4% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 21% 5 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 24 Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:11 Yuriyqwer написав: ЛАД написав: Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе. Простите, но это даже не препринт. Оснований доверять такому результату не больше, чем словам Ляшко. Или надписи на заборе.

А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі? А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі?

Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах".

Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писали IgA и Starikan о возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат.

Уже писал:

сколько было хайпа по поводу неполных результатов/протоколов испытаний Спутника V. А тут пока никаких протоколов.

На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины? Я хочу увидеть официальный отчёт о работе, а не какое-то "сообщение о результатах".Причём отчёт с серьезным анализом. Тут сегодня писалио возможных причинах большого количества людей с антителами и сомнениях в результатах. Хотелось бы увидеть реальный анализ, а не подгонку фактов под нужный кому-то результат.Уже писал:На основе чего следует доверять данным почти ни на что не влияющей работы и не доверять данным разработчиков вакцины? ЛАД 2 Повідомлень: 19409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:23 Starikan написав: .....

И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать. .....И пару слов об Израиле. Во-первых, есть много стран, где процент вакцинированных выше. Во-вторых, читал мнение, что израильская вспышка с активным участием вакцинированных может быть обусловлена тем, что Израиль первым начал тотальную и быструю вакцинацию, после начала которой прошло уже почти полгода, и эффект вакцинации (как уже теперь понятно) стал быстро затухать.

Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.



Кстати, довольно интересная заметка - "Российские эксперты объяснили израильский вирусный прецедент: виноваты "дельта", ортодоксы, арабы и дети" - https://www.9tv.co.il/item/33785 .

Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично.

Сан-Марино, конечно интересный пример, но уж слишком маленький - население всего 34 014 при плотности населения 566 чел/ км². При этом там тестов сделано вдвое больше, а количество переболевших 5321, смертей 90 (последняя ещё 26 апреля). Не знаю, действительно ли им помог Спутник, но при такой плотности населения всего 16% переболевших. Тоже как то удивляет на фоне наших якобы 40%.

Да ещё и в Израиле недавно начали проверять на антитела детей (школьников), но быстро прекратили, т.к. цифры выходили неожиданно низкими - насколько помню, даже для ортодоксов выходило что-то около 18%. Ещё помню цифру 8%, но не помню, это для всех вместе или отдельно для светских. Если Вы читали мой ответ, я это и называл одной из причин интереса к Израилю.Кстати, довольно интересная заметка -Там ещё интересное замечани о Сан-Марино. Не берусь судить, насколько всему этому можно доверять, но звучит логично.Сан-Марино, конечно интересный пример, но уж слишком маленький - население всего 34 014 при плотности населения 566 чел/ км². При этом там тестов сделано вдвое больше, а количество переболевших 5321, смертей 90 (последняя ещё 26 апреля). Не знаю, действительно ли им помог Спутник, но при такой плотности населения всего 16% переболевших. Тоже как то удивляет на фоне наших якобы 40%.Да ещё и в Израиле недавно начали проверять на антитела детей (школьников), но быстро прекратили, т.к. цифры выходили неожиданно низкими - насколько помню, даже для ортодоксов выходило что-то около 18%. Ещё помню цифру 8%, но не помню, это для всех вместе или отдельно для светских. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:46 yanyura написав: Ромасик

Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писал

Положительный тест говорит лишь о том, что в организме человека присутствует вирус, но молчит о состоянии болезни человека - переболел, болеет безсимптомно, болеет в легкой, тяжелой форме или умирающий. Если переболел, вакцинироваться можно. Если болеет безсимптомно или в легкой форме, вакцинироваться можно, но нежелательно. Если болеет в тяжелой форме или умирающий, вакцинирование только ухудшит состояние больного, поэтому таких больных не вакцинируют.

ссылок не было, т.е. ИМХО.



В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):

после - можно

что радует. Если я пишу без ссылок и цитат, значит высказываю свое личное мнение. В том посте где я писалссылок не было, т.е. ИМХО.В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):что радует.

1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации.

2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили. 1. Состояние болезни должен определять врач, для этого обучаясь на актуальных исследованиях, рекомендациях гуру свыше. И соответственно показания/противопоказания к вакцинации.2. Я и не отрицал, то "после" можно вакцинироваться. Вопрос, когда наступает это после? Никаких нормативов нет. Каждый кролик сам опеределяет, когда стать на стезю подопытного. Дискуссия была о том, что нельзя во время положительного ПЦР. Отсутствие симптомов при положительном ПЦР не гарантирует, что у вас через несколько дней не начнется бурный ответ организма, или что организм уже ослаблен, но вы это пока не ощутили. Ромасик Повідомлень: 2785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:51 ЛАД написав: Ромасик написав: .....

yanyura написав: Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что... Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка. .....аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствуетвыборка.

Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.

Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалке случайна .

Но такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела. Аналогично будет. Просто будет значительно шире доверительный интервал.Другой вопрос, насколько выборка в нашей голосовалкеНо такой вопрос у меня и к выборке в том исследовании, где 40% имеют антитела.

Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)

+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам. Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам. Ромасик Повідомлень: 2785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:01 Hotab написав: yanyura написав: В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга): В дискуссии с вами мы пришли к единому мнению (без оскорблений друг друга):

Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.



Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФ ковидную причину.

Высказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно.

Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы. Один из самых адекватных дисидентов оказался, на удивление. Когда не падает в плоский тролинг, то вообще няшка.Признал, что лишние 700 тысяч смертей носят у РФВысказал мнение (имеющее право на жизнь) , что первые 300т (в 2020 году) - это те, кто недоумирали в 2017-2019 годах по 100 тыс ежегодно.Следующие 400 тыс - те , что наперед умирают , кто должен был умирать 2021-2024 годы.

ахаха, какая честь ваше признание

хотел было отрицать мое признание 700К, но ковидная причина - абстрактное слово, по этому можно согласиться. Хаос, созданный в медицине - это тоже ковидная причина. Но этого вовсе не значат что с биологической точки зрения ковид можно хоть как-то притянуть к смертям всех этих людей.

С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.

И еще: статистика РФ - она сомнительная - они могут искажать ее в обе стороны. По этому она плохо коррелируется с логикой и соседними странами. Ну и в новичок я все же верю)

По этому чисто по текущим цифрам признать можно, а для оконочательных выводов посмеемся позже. ахаха, какая честь ваше признаниехотел было отрицать мое признание 700К, но ковидная причина - абстрактное слово, по этому можно согласиться. Хаос, созданный в медицине - это тоже ковидная причина. Но этого вовсе не значат что с биологической точки зрения ковид можно хоть как-то притянуть к смертям всех этих людей.С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.И еще: статистика РФ - она сомнительная - они могут искажать ее в обе стороны. По этому она плохо коррелируется с логикой и соседними странами. Ну и в новичок я все же верю)По этому чисто по текущим цифрам признать можно, а для оконочательных выводов посмеемся позже. Ромасик Повідомлень: 2785 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: ахаха, какая честь ваше признание ахаха, какая честь ваше признание

Молодец-молодец, стал на путь исправления - не сходи с него. Хорошим примером послужишь остальным темным.



Ромасик написав: С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации. С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.

Совершенно верно. Других причин и нет.

Остальной публике пока это сложно. Ну так и не зря я тебя отметил в лучшую сторону из дисидентов. )) Молодец-молодец, стал на путь исправления - не сходи с него. Хорошим примером послужишь остальным темным.Совершенно верно. Других причин и нет.Остальной публике пока это сложно. Ну так и не зря я тебя отметил в лучшую сторону из дисидентов. )) Hotab

Повідомлень: 4473 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:18 Ромасик написав: .....

Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы) .....Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)

Судя по постам, это вызывает сомнения.

Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.



+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.

Не спорю.

Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным). Судя по постам, это вызывает сомнения.Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.Не спорю.Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным). ЛАД 2 Повідомлень: 19409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:34 "Власти Нидерландов запретили впускать в страну непривитых израильтян" - https://www.9tv.co.il/item/33799 .

Сообщение интересно изменением подходов к сертификатам о вакцинации. Сообщение интересно изменением подходов к сертификатам о вакцинации. ЛАД 2 Повідомлень: 19409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 15:47 Исследователи из Еврейского университета 3 сентября отправили правительству и совету национальной безопасности довольно оптимистический прогноз. По оценкам экспертов, число тяжелобольных коронавирусом в Израиле снизится до 500 человек уже в ближайшие 1-2 недели.



Ученые видят нарастающий эффект от массовой вакцинации третьей дозой прививки. Он заметен в первую очередь среди граждан старше 40 лет – в этих возрастных группах большинство израильтян уже получили третью вакцину.



Впервые за долгое время коэффициент заражения (то, сколько людей успевает в среднем заразить один инфицированный) среди граждан в возрасте 40+ упал ниже 1. Таким образом, распространение коронавируса в этой возрастной группе взято под контроль.



Среди израильтян в возрасте 60+ коэффициент заражения остается ниже 1 уже около двух недель.



Исследователи считают, что в первую очередь число зараженных в последние дни растет за счет инфицированных детей и подростков в возрасте до 18 лет.

.....

https://detaly.co.il/eksperty-chislo-tyazhelobolnyh-koronavirusom-v-izraile-skoro-snizitsya-do-500/

Посмотрим. Посмотрим. ЛАД 2 Повідомлень: 19409 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:34 IgA написав: Yuriyqwer написав: А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі? А що саме ви хочете побачити в препринті? Чого зараз бракує? На підставі чого ви прирівнюєте статистично значуще дослідження проведене (на скільки зрозумів з опису) Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, Центром соціальних експертиз імені Юрія Саєнка, МЛ «ДІЛА» і пофінансоване Світовим банком і Товариством Червоного Хреста України до напису на заборі? https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-34-ifr/

Ну дивіться, якщо перехворіло 13 млн, по данним інших країн смертність від 0.78 до 1.49% для країн з високими доходами (і старим населенням як в Україні) по тій же методиці дослідження виборки населення з антитілами. Виходить померлих при цьому мало бути мінімум 100 тисяч. Тобто в Україні медицина краща ніж в інших країнах (ха-ха), населення здоровіше (ха-ха-ха), молоде як в Індії чи Бразилії (хто там скаржився що пенсіонерів забагато?), або все ж таки хтось дав маху з підрахунками. І я не думаю що це був імперський коледж, більш схоже що або пропустили надлишкову смертність, або вибірка для дослідження нерепрезентативна.

На офіційну кількість перехворілих можна взагалі не дивитися, якщо до 50% з них важкохворі, вона в явно не вірна. https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-34-ifr/Ну дивіться, якщо перехворіло 13 млн, по данним інших країн смертність від 0.78 до 1.49% для країн з високими доходами (і старим населенням як в Україні) по тій же методиці дослідження виборки населення з антитілами. Виходить померлих при цьому мало бути мінімум 100 тисяч. Тобто в Україні медицина краща ніж в інших країнах (ха-ха), населення здоровіше (ха-ха-ха), молоде як в Індії чи Бразилії (хто там скаржився що пенсіонерів забагато?), або все ж таки хтось дав маху з підрахунками. І я не думаю що це був імперський коледж, більш схоже що або пропустили надлишкову смертність, або вибірка для дослідження нерепрезентативна.На офіційну кількість перехворілих можна взагалі не дивитися, якщо до 50% з них важкохворі, вона в явно не вірна. А пробували подивитись на проблему не з точки зору фанатика секти вакцинаторів?

Пробували розглянути і порівняти вікові і статеві відмінності між Україною і наприклад Німеччиною?

Німеччина

вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази

0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,28

10-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,12

20-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,55

30-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,96

40-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,05

50-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,44

60-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,43

70-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,11

80-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,58

90-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47

100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _

Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14

Україна _ _ _

вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ +М____ _ +Ж__ __ _ %______ _ %______ _ рази

0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,06

10-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,34

20-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,01

30-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,45

40-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,41

50-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,35

60-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,46

70-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,85

80-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,15

90+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22

Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12





Так от

Якщо відкинути смерті у більш старших групах

Якщо побачити що в Німеччині співідношення між жінками і чоловіками не таке як в Україні

Якщо побачити що летальність до кількості населення В Німеччині у жінок на 14% нижча ніж у чоловіків

А в Україні на 12 % нижча..



Тобто ,якщо всерьоз розглядати ці цифрові ряди ..то виявиться що вплив вакцинації по своїй вазі може бути далеко не першим...

Але ж хіба сектантам вставиш свої мізки?

ПС

Адміністраторам/модераторам

Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?

Це ж все одно не змінить істини.

То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою? А пробували подивитись на проблему не з точки зору фанатика секти вакцинаторів?Пробували розглянути і порівняти вікові і статеві відмінності між Україною і наприклад Німеччиною?Німеччинавік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,2810-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,1220-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,5530-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,9640-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,0550-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,4460-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,4370-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,1180-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,5890-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14Україна _ _ _вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ +М____ _ +Ж__ __ _ %______ _ %______ _ рази0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,0610-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,3420-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,0130-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,4540-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,4150-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,3560-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,4670-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,8580-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,1590+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12Так отЯкщо відкинути смерті у більш старших групахЯкщо побачити що в Німеччині співідношення між жінками і чоловіками не таке як в УкраїніЯкщо побачити що летальність до кількості населення В Німеччині у жінок на 14% нижча ніж у чоловіківА в Україні на 12 % нижча..Тобто ,якщо всерьоз розглядати ці цифрові ряди ..то виявиться що вплив вакцинації по своїй вазі може бути далеко не першим...Але ж хіба сектантам вставиш свої мізки?ПСАдміністраторам/модераторамНу знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?Це ж все одно не змінить істини.То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою? budivelnik

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7693 6158086

ЛОБ П'ят 03 вер, 2021 16:58