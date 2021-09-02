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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 24
Мені вже зробили щеплення
67%
16
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:49

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)

Судя по постам, это вызывает сомнения. :)
Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.
большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.
  ЛАД написав:
+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.

Не спорю.
Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным).

та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.

Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше :D
Ромасик
 
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