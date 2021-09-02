большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.ЛАД написав:
Судя по постам, это вызывает сомнения.
Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.
та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.
Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше