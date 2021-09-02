Ромасик написав:..... Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)
Судя по постам, это вызывает сомнения. Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.
большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.
ЛАД написав:
+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.
Не спорю. Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным).
та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.
Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше
Ромасик написав:.... большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.
Большинство свидетелей тоже пассивные. Сделали вакцину и всё.
та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.
Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше
Простите, но вы искажаете. Речь не о "докапывании". Для того, чтобы говорить об исследовании, оно должно быть хотя бы опубликовано. Обсуждать результаты, о которых просто где-то кто-то что-то сказал, простите, несерьёзно. А тем более, пользоваться ими и опираться на них. Второй ваш аргумент, опять же простите, - чистая демагогия. Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
бугага
это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных. Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают. бугага
Ромасик Персонально для Вас. Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник.