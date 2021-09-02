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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3611361236133614

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 24
Мені вже зробили щеплення
67%
16
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:49

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
Поскольку в эту ветку заходят в большинстве помешанные на короне, то большинство из них помешанные на вакцинации. Другим эта ветка просто не интересна. Мои скромные выводы)

Судя по постам, это вызывает сомнения. :)
Последнее время эта ветка превратилась в место явки ковид-диссидентов разного толка.
большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.
  ЛАД написав:
+для репрезантативности нужно выбрать среднестатистического пересичного по дополнительным параметрам.

Не спорю.
Отчасти поэтому у меня вызывают сомнения результаты того исследования (не знаю, как осуществлялся отбор и насколько он был случайным).

та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.

Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:59

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ахаха, какая честь ваше признание

Молодец-молодец, стал на путь исправления - не сходи с него. Хорошим примером послужишь остальным темным.
гг, смотри свою вторую дозу не провтыкай. Ато тут скоро половина диссидентов окажется с прививками :lol: И будет главный сапожник без левого сапога.
  Hotab написав:
  Ромасик написав:С другой стороны мое косвенное признание - чисто логическое за неимением на данный момент другой информации.

Совершенно верно. Других причин и нет.

*пока нет. Когда-то и земля была плоской и других причин утверждать иное не было.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:03

  ЛАД написав:"Власти Нидерландов запретили впускать в страну непривитых израильтян" - https://www.9tv.co.il/item/33799.
Сообщение интересно изменением подходов к сертификатам о вакцинации.

бугага :lol:
Израильтяне, прошедшие полный цикл вакцинации, по прибытии в Нидерланды обязаны будут отправиться на десятидневную изоляцию.

С понедельника, 6 сентября, помимо сертификата о вакцинации, на границе с Нидерландами от израильтян потребуют справку об отрицательном результате ПЦР-теста.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:10


В Киеве введут локдаун с 15 сентября


https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... 5-veresnya
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Xenon написав:

В Киеве введут локдаун с 15 сентября


https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... 5-veresnya
Фейк вроде
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:30

  Ромасик написав:....
большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.

Большинство свидетелей тоже пассивные. Сделали вакцину и всё.

та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.

Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше :D

Простите, но вы искажаете.
Речь не о "докапывании". Для того, чтобы говорить об исследовании, оно должно быть хотя бы опубликовано. Обсуждать результаты, о которых просто где-то кто-то что-то сказал, простите, несерьёзно. А тем более, пользоваться ими и опираться на них.
Второй ваш аргумент, опять же простите, - чистая демагогия. Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.

бугага :lol:

это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных.
Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают.
бугага :lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:31

  Faceless написав:
Xenon написав:

В Киеве введут локдаун с 15 сентября


https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... 5-veresnya
Фейк вроде

И не первый, и не последний.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 03 вер, 2021 18:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:смотри свою вторую дозу не провтыкай

Так вроде болезнь+доза. Может и инаф).

Вообще, мне кажется должны заапдейтить вакцины под Дельту. Она же самая вбывча. Вот тогда точно ширну сразу оьновленку. И через время закреплю, чтоб приход держал подольше.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:55

Ромасик
Персонально для Вас.
Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник.
ЛАД
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