Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:30

Ромасик написав: ....

большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое. ....большинство диссидентов пассивные - они корону не замечают, у них другие проблемы в жизни, проходят мимо этой ветки и не видят опрос. А вот свидетелям - надо полюбому зайти что-то почерпнуть для себе новое.





Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше та к любым исследованиям можно докопаться. Где-то же на днях было исследование о виларибе и вилабаджо - одним выдавали намордники, а другим - нет. Такое же чудо.Тут как-бы не нравится чужое исследование - делайте свое. А потом всеравно спорьте, чья методика лучше

бугага

Большинство свидетелей тоже пассивные. Сделали вакцину и всё.Простите, но вы искажаете.Речь не о "докапывании". Для того, чтобы говорить об исследовании, оно должно быть хотя бы опубликовано. Обсуждать результаты, о которых просто где-то кто-то что-то сказал, простите, несерьёзно. А тем более, пользоваться ими и опираться на них.Второй ваш аргумент, опять же простите, - чистая демагогия. Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных.Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают.бугага