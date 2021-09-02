Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:19

Ромасик написав: yanyura написав: Вообще-то в статье написано так:

За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, імовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7% (95% довірчий інтервал).

Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно". Вообще-то в статье написано так:Сразу два допущения - "якщо" и "імовірно". это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5

это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого:

о человеках

Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет, а не наборе типовых данных.В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь