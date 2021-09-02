Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет о человеках, а не наборе типовых данных.
В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.
Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь
Спасибо. Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте.