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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3612361336143615

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 24
Мені вже зробили щеплення
67%
16
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
5
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:40

  zРадио написав:
  Ромасик написав:...
это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5


Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет о человеках, а не наборе типовых данных.

В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.

Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь :)

Спасибо.
Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте.
ЛАД
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