Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет о человеках, а не наборе типовых данных.
В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.
Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь
Спасибо. Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте.
fler написав:П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год
Нет. Озвучьте, я смиренно жду.
Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то
stm написав:Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.
Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным?
ЛАД написав:Ромасик Персонально для Вас. Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник.
в понедельник новый год, товарищи. Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени.
ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый? А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают
ЛАД написав:это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных. Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают. бугага
то разницы никакой - ехать в Голландию, чтобы там 10 дней втыкать на самоизоляции?
Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2. Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.
yanyura написав:https://bit.ly/3tbIiwU (ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)
Гуглоперевод
Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2.
Можно НЕ значит нужно. Я сэкономлю государству $ 20
centurionus написав:З реалій життя. Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було. Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3. Лікарі підозрювали спочатку отруєння. Хтось досвіченіший з лікарів призначив дослідження легень, яке показало ураження.
потрібно більше інформації , дуже мало данних для кінцевого висновку. Винятки тільки доводять основне правило . Якщо здоровий був і помер - дуже не типовий випадок - потребує ретельного дослідження. З ваших слів йому невірно поставили діагноз , можливо тому і не надали вчасно потрібну допомогу. Хіба зараз всіх хто звернувся за допомогою по замовчуванню не тестують на Ковід ? Зараз антиген тести безкоштовно роблять навіть на якихось масових заходах , тобто перед концертами , квиток на які коштує 50 грн ... До прикладу в червні я хотів планово оперуватися тест на ковід був обовязковим перевірили антитіла М - їх не було , значить гострої хвороби нема - можна оперувати .