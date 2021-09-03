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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3612361336143615

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.3 5 25
Мені вже зробили щеплення
64%
16
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
24%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:40

  zРадио написав:
  Ромасик написав:...
это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5


Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет о человеках, а не наборе типовых данных.

В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.

Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь :)

Спасибо.
Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:40

  stm написав:
  fler написав:П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год 8)

Нет. Озвучьте, я смиренно жду.


Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то :roll:

  stm написав:Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.

Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:57

  ЛАД написав:Ромасик
Персонально для Вас.
Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник.

в понедельник новый год, товарищи.
Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:00

  Hotab написав:
  Ромасик написав:смотри свою вторую дозу не провтыкай

Так вроде болезнь+доза. Может и инаф).

Вообще, мне кажется должны заапдейтить вакцины под Дельту. Она же самая вбывча. Вот тогда точно ширну сразу оьновленку. И через время закреплю, чтоб приход держал подольше.

давно пора заапгрейдить, при чем прогнать всех по второму кругу (или какой там у кого получится).
и ковид19 в 21 переименовать шоле
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:01

  ЛАД написав:Ромасик
Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. .. Поэтому данные не привожу. ...


1 сентября в стране зарегистрировали около 11 тысяч заболевших, а уже 2 сентября — более 20 тысяч.
https://focus.ua/world/491879-v-izraile ... akcinaciyu
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05

  ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый?
А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают
  ЛАД написав:это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных.
Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают.
бугага :lol:

то разницы никакой - ехать в Голландию, чтобы там 10 дней втыкать на самоизоляции?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:13

  _Mykola_ написав:FDA в США и MHRA в Великобритании, не рекомендуют делать тесты на антитела, а вакцинироваться независимо от иммунного статуса, включая тем, кто переболел.
" лучше перебздеть чем недобздеть" (с) FDA
но я как-то больше доверяю израильским ученым
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1
Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2. Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.


  yanyura написав:https://bit.ly/3tbIiwU
(ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)

Гуглоперевод
Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2.

Можно НЕ значит нужно. Я сэкономлю государству $ 20 :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22

  centurionus написав:З реалій життя.
Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було.
Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3. Лікарі підозрювали спочатку отруєння. Хтось досвіченіший з лікарів призначив дослідження легень, яке показало ураження.

потрібно більше інформації , дуже мало данних для кінцевого висновку.
Винятки тільки доводять основне правило . Якщо здоровий був і помер - дуже не типовий випадок - потребує ретельного дослідження. З ваших слів йому невірно поставили діагноз , можливо тому і не надали вчасно потрібну допомогу. Хіба зараз всіх хто звернувся за допомогою по замовчуванню не тестують на Ковід ? Зараз антиген тести безкоштовно роблять навіть на якихось масових заходах , тобто перед концертами , квиток на які коштує 50 грн ... До прикладу в червні я хотів планово оперуватися тест на ковід був обовязковим перевірили антитіла М - їх не було , значить гострої хвороби нема - можна оперувати .
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