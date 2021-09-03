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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3612361336143615 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 27 Мені вже зробили щеплення 67% 18 Не можу за станом здоров'я 4% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 22% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 4% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 27 Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:40 zРадио написав: Ромасик написав: ...

это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B5

...это не зрада, а принцип работы теории вероятностей и соответственно статистики и социологии. Изучать предмет можно начать с этого:



Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет о человеках , а не наборе типовых данных.



В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.



Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь Если уж подходить к вопросу с умом, то нелишним будет разобраться, что выборку, пусть и репрезентативную, можно экстраполировать на когорту, но нельзя - на всю генеральную совокупность, поскольку речь идет, а не наборе типовых данных.В исследование попал кто - что за люди? Наиболее активная и ответственная часть населения - это не обычный двухминутный телефонный опрос, тут в лабораторию нужно ехать, соответственно, отказников было в разы больше, чем участников. Это тот случай, когда выборка репрезентативна клинически, но нерепрезентативна социально-демографически.Поэтому, да, в какой-то не самой большой группе украинцев возможен уровень иммунизации под 40%. Причем, если копнуть глубже, окажется, что большинство из них еще и получили свои антитела в результате вакцинации, а не активной болезни. Общий уровень вакцинации по стране вы не хуже меня представляете, поэтому и выводы корректные сделать сможете... Надеюсь

Спасибо.

Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте. Спасибо.Лень было расписывать. Качество выборки может быть очень неважное даже в случае добросовестных исполнителей и, боюсь, то что вы расписали, мы не сможем увидеть даже в подробном официальном отчёте. ЛАД 2 Повідомлень: 19413 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4821 раз. Подякували: 4463 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:40 stm написав: fler написав: П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год

Нет. Озвучьте, я смиренно жду. Нет. Озвучьте, я смиренно жду.



Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то



stm написав: Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. Мои подсчёты -помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.

Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным? Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-тоКак можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным? fler

Повідомлень: 1918 З нами з: 07.08.09 Подякував: 563 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:57 ЛАД написав: Ромасик

Персонально для Вас.

Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник. Персонально для Вас.Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. Пятница у многих выходной и люди, возможно, не торопятся тестироваться и, тем более, ложиться в больницу. Поэтому данные не привожу. Ждём понедельник.

в понедельник новый год, товарищи.

Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени. в понедельник новый год, товарищи.Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени. Ромасик Повідомлень: 2790 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:00 Hotab написав: Ромасик написав: смотри свою вторую дозу не провтыкай смотри свою вторую дозу не провтыкай

Так вроде болезнь+доза. Может и инаф).



Вообще, мне кажется должны заапдейтить вакцины под Дельту. Она же самая вбывча. Вот тогда точно ширну сразу оьновленку. И через время закреплю, чтоб приход держал подольше. Так вроде болезнь+доза. Может и инаф).Вообще, мне кажется должны. Она же самая вбывча. Вот тогда точно ширну сразу оьновленку. И через время закреплю, чтоб приход держал подольше.

давно пора заапгрейдить, при чем прогнать всех по второму кругу (или какой там у кого получится).

и ковид19 в 21 переименовать шоле давно пора заапгрейдить, при чем прогнать всех по второму кругу (или какой там у кого получится).и ковид19 в 21 переименовать шоле Ромасик Повідомлень: 2790 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:01 ЛАД написав: Ромасик

Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. .. Поэтому данные не привожу. ... Сегодня по Израилю вроде улучшение. Но к сегодняшним результатам надо относиться осторожно. .. Поэтому данные не привожу. ...



1 сентября в стране зарегистрировали около 11 тысяч заболевших, а уже 2 сентября — более 20 тысяч.

https://focus.ua/world/491879-v-izraile ... akcinaciyu 1 сентября в стране зарегистрировали около 11 тысяч заболевших, а уже 2 сентября — более 20 тысяч. fler

Повідомлень: 1918 З нами з: 07.08.09 Подякував: 563 раз. Подякували: 684 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:05 ЛАД написав: Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них. Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них. я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый?

А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают

ЛАД написав: это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных.

Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают.

бугага это хорошо. Вы заметили ограничения для вакцинированных.Но Вы как-то пропустили, что невакцинированных просто не пускают.бугага

то разницы никакой - ехать в Голландию, чтобы там 10 дней втыкать на самоизоляции? я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый?А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считаютто разницы никакой - ехать в Голландию, чтобы там 10 дней втыкать на самоизоляции? Ромасик Повідомлень: 2790 З нами з: 30.03.15 Подякував: 552 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:13 _Mykola_ написав: FDA в США и MHRA в Великобритании, не рекомендуют делать тесты на антитела , а вакцинироваться независимо от иммунного статуса, включая тем, кто переболел. " лучше перебздеть чем недобздеть" (с) FDA

но я как-то больше доверяю израильским ученым

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2. Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.



yanyura написав: https://bit.ly/3tbIiwU

(ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)



Гуглоперевод

Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2; это включает людей с длительными симптомами пост-COVID-19. Данные клинических испытаний показывают, что одобренные или разрешенные в настоящее время вакцины против COVID-19 можно безопасно вводить людям с признаками предшествующей инфекции SARS-CoV-2. (ссылку сократил, т.к. иногда случается, что очень длинные ссылки не открываются)

Можно НЕ значит нужно. Я сэкономлю государству $ 20 " лучше перебздеть чем недобздеть" (с) FDAно я как-то больше доверяю израильским ученымЯ сэкономлю государству $ 20 yama Повідомлень: 3753 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7512 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:22 centurionus написав: З реалій життя.

Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було.

Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3. Лікарі підозрювали спочатку отруєння. Хтось досвіченіший з лікарів призначив дослідження легень, яке показало ураження. З реалій життя.Помер, на жаль, досить молодий чоловік від штама "дельта" (вікова категорія 30-35 років, не вакцинований). Проблем із здоров'ям не було.Клінична картина схожа на харчове отруєння: блювання, діарея. Температура 37.1-37.3.

потрібно більше інформації , дуже мало данних для кінцевого висновку.

Винятки тільки доводять основне правило . Якщо здоровий був і помер - дуже не типовий випадок - потребує ретельного дослідження. З ваших слів йому невірно поставили діагноз , можливо тому і не надали вчасно потрібну допомогу. Хіба зараз всіх хто звернувся за допомогою по замовчуванню не тестують на Ковід ? Зараз антиген тести безкоштовно роблять навіть на якихось масових заходах , тобто перед концертами , квиток на які коштує 50 грн ... До прикладу в червні я хотів планово оперуватися, тест на ковід був обов'язковим, перевірили антитіла М - їх не було , значить гострої хвороби нема - можна оперувати . потрібно більше інформації , дуже мало данних для кінцевого висновку.Винятки тільки доводять основне правило . Якщо здоровий був і помер - дуже не типовий випадок - потребує ретельного дослідження. З ваших слів йому невірно поставили діагноз , можливо тому і не надали вчасно потрібну допомогу. Хіба зараз всіх хто звернувся за допомогою по замовчуванню не тестують на Ковід ? Зараз антиген тести безкоштовно роблять навіть на якихось масових заходах , тобто перед концертами , квиток на які коштує 50 грн ... До прикладу в червні я хотів планово оперуватися, тест на ковід був обов'язковим, перевірили антитіла М - їх не було , значить гострої хвороби нема - можна оперувати . yama Повідомлень: 3753 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7512 раз. Подякували: 838 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 вер, 2021 23:23 fler написав: stm написав: fler написав: П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год П.С. Stm, вы уже нашли показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией или так и не удалось? Между прочим, мы здесь эти показатели обсуждаем уже второй год

Нет. Озвучьте, я смиренно жду. Нет. Озвучьте, я смиренно жду.



Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то

Показатели: плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то

Флер, вот просто вопрос был про "в комплексе с вакцинацией" - это значит вакцина+ещё показатель и счастье. А вот то, что вы так старательно перечисляли, что бы быть умной работает когда вакцинации нет. А когда она есть, то ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье (я теперь как антивакцинаторы буду хвастать и щеголять именно этим жёлтым платьем, очень в тему)



fler написав: stm написав: Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров. Мои подсчёты -помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.



Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным? Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным?

Посмотрите на свои же графики минфина вакцинация и количество заболевших, посмотрите внимательней по всем странам ЕС, Румыния до сих пор страдает смертями, а Италия при всей безалаберности населения, но вакцинированно более менее, нормально гуляет в ресторанах и барах на летних площадках, по распродажам в Милане Флер, вот просто вопрос был про "в комплексе с вакцинацией" - это значит вакцина+ещё показатель и счастье. А вот то, что вы так старательно перечисляли, что бы быть умной работает когда вакцинации нет. А когда она есть, то ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье (я теперь как антивакцинаторы буду хвастать и щеголять именно этим жёлтым платьем, очень в тему)Посмотрите на свои же графики минфина вакцинация и количество заболевших, посмотрите внимательней по всем странам ЕС, Румыния до сих пор страдает смертями, а Италия при всей безалаберности населения, но вакцинированно более менее, нормально гуляет в ресторанах и барах на летних площадках, по распродажам в Милане stm

Повідомлень: 2957 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3612361336143615 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7693 6189179

ЛОБ П'ят 03 вер, 2021 16:58