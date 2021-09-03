ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый? А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают ....
Ну, о подсчёте я вообще молчу. Достаточно всего остального, о чем писали IgA и zРадио.
в понедельник новый год, товарищи. Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени
Вы правы. Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.