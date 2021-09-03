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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3613361436153616

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.2 5 27
Мені вже зробили щеплення
67%
18
Не можу за станом здоров'я
4%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
22%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
4%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 00:16

  stm написав:ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье

Вам не кажется, что с таким языком общения Ваши шансы, например, на участие в распределении жизненных благ, о чем Вы недавно утверждали, несколько преуменьшаются:
https://znaimo.com.ua/%D0%96%D0%B0%D1%8 ... 0%BE%D0%B2
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 00:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый?
А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают
....

Ну, о подсчёте я вообще молчу.
Достаточно всего остального, о чем писали IgA и zРадио.

в понедельник новый год, товарищи.
Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени

Вы правы.
Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. :)
До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 01:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Вам не кажется, что с таким языком общения Ваши шансы, например, на участие в распределении жизненных благ, о чем Вы недавно утверждали, несколько преуменьшаются:


Скрытая камера подсмотрела жизнь интеллигентного юрыста:

Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 03:53

  Hotab написав:Скрытая камера подсмотрела жизнь

... во время изучения технического описания Airbus
https://www.youtube.com/watch?v=ZsncR702gZs
Igneus
 
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