ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый? А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают ....
Ну, о подсчёте я вообще молчу. Достаточно всего остального, о чем писали IgA и zРадио.
в понедельник новый год, товарищи. Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени
Вы правы. Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.
Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет. За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.
ЛАД написав:Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет. За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.