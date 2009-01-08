ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый? А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают ....
Ну, о подсчёте я вообще молчу. Достаточно всего остального, о чем писали IgA и zРадио.
в понедельник новый год, товарищи. Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени
Вы правы. Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.
Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет. За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.
ЛАД написав:Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет. За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.
ЛАД написав:Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет. За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.
Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2. Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.
Из этой статьи израильских ученых, которым вы доверяете, следует вывод, что в Израиле от Дельты не умирают ни вакцинированные, ни невакцинированные!
А именно (повторюсь):
Model 1 – previously infected vs. vaccinated individuals, with matching for time of first event ... No COVID-19-related deaths were recorded in our cohorts. ... Model 2 –previously infected vs. vaccinated individuals, without matching for time of first event ... No COVID-19-related deaths were recorded. ... Model 3 - previously infected vs. vaccinated and previously infected individuals ... No COVID-19-related mortality was recorded.
Вы этому тоже доверяете?
И даже из вашей цитаты видно, что для дополнительной защиты нужно однократно вакцинироваться:
Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.
тут ученые из Амстердама поизучали антитела против новых штаммов и оказывется что иммунитет сравнимый с иммунитетом после вакцинации есть только у тех кто тяжело болел
While patients who experienced mild infection have lower binding and neutralization titers against the original virus and often no activity against B.1.351 and P.1, all hospitalized convalescent patients and all but one vaccine recipient maintain neutralizing titers against the three VOCs
так как яма, идем вакцинироваться или это неправильные ученые и у них неправильные пробирки
Чемпион по пробиванию иммунитета ожидаемо бразильский гамма штамм.