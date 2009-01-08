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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3614361536163617>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 29
Мені вже зробили щеплення
69%
20
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 00:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Для того, чтобы опровергнуть результаты эксперимента, не обязательно ставить новый. Если в первом были допущены явные ошибки, то достаточно просто указать на них.
я имел в виду подходы к методикам формирования выборок. Нет четких критериев как делить - село/город, возраст, М/Ж, бедный/богатый?
А результат подсчета - то отдельная песня) Важно не как голосуют, а как считают
....

Ну, о подсчёте я вообще молчу.
Достаточно всего остального, о чем писали IgA и zРадио.

в понедельник новый год, товарищи.
Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени

Вы правы.
Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. :)
До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 01:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Вам не кажется, что с таким языком общения Ваши шансы, например, на участие в распределении жизненных благ, о чем Вы недавно утверждали, несколько преуменьшаются:


Скрытая камера подсмотрела жизнь интеллигентного юрыста:

Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 05:55

  Igneus написав:
  Hotab написав:Скрытая камера подсмотрела жизнь

... во время изучения технического описания Airbus
https://www.youtube.com/watch?v=ZsncR702gZs

Во время пребывания юрыста на форуме...
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 08:33

Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет.
За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:04

  ЛАД написав:Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет.
За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.

В-М пишет, что берет отсюда: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
И вот ваши 2 шага вперед, 1 назад.
Зображення
пс. Совет дня о 229 днях - весомый подкол вакцинации :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:08

  Igneus написав:
  stm написав:ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье

Вам не кажется, что с таким языком общения Ваши шансы, например, на участие в распределении жизненных благ, о чем Вы недавно утверждали, несколько преуменьшаются:
https://znaimo.com.ua/%D0%96%D0%B0%D1%8 ... 0%BE%D0%B2

главное, чтобы до бустера добежал :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:26

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Посмотрел для интереса данные по заболеваемости в СМИ. Не знаю, что было на ворлдметре, возможно, просто запаздывание с данными, но по данным https://detaly.co.il/ такого провала и пика 31.08-1.09 нет.
За 30.08 - 10 947 новых случаев, за 31.08 - 10 313 за 01.09 - 11 187, за 02.09 - 11 210.

В-М пишет, что берет отсюда: https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
И вот ваши 2 шага вперед, 1 назад.
Зображення
...

Ну так я и здесь не вижу 20 тыс. Ни 1-го, ни 2-го числа. Т.е., видимо, всё же запаздывание с передачей данных.
Речь шла именно об этих 20 тыс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:59

  Igneus написав:
  stm написав:ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье

Вам не кажется, что с таким языком общения Ваши шансы, например, на участие в распределении жизненных благ, о чем Вы недавно утверждали, несколько преуменьшаются:
https://znaimo.com.ua/%D0%96%D0%B0%D1%8 ... 0%BE%D0%B2

"Який жах" мем найдите )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:но я как-то больше доверяю израильским ученым
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262415v1

Выводы. Это исследование продемонстрировало, что естественный иммунитет обеспечивает более длительную и более сильную защиту от инфекций, симптоматических заболеваний и госпитализаций, вызванных дельта-вариантом SARS-CoV-2, по сравнению с иммунитетом, индуцированным двухдозовой вакциной BNT162b2. Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.

Уже отвечал вам - Эпидемия коронавируса в мире но видимо пропустили его.

Из этой статьи израильских ученых, которым вы доверяете, следует вывод, что в Израиле от Дельты не умирают ни вакцинированные, ни невакцинированные!

А именно (повторюсь):
Model 1 – previously infected vs. vaccinated individuals, with matching for time of first event
...
No COVID-19-related deaths were recorded in our cohorts.
...
Model 2 –previously infected vs. vaccinated individuals, without matching for time of first event
...
No COVID-19-related deaths were recorded.
...
Model 3 - previously infected vs. vaccinated and previously infected individuals
...
No COVID-19-related mortality was recorded.

Вы этому тоже доверяете?

И даже из вашей цитаты видно, что для дополнительной защиты нужно однократно вакцинироваться:
Лица, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от варианта Дельта.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:23

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5365

тут ученые из Амстердама поизучали антитела против новых штаммов и оказывется что иммунитет сравнимый с иммунитетом после вакцинации есть только у тех кто тяжело болел

While patients who experienced mild infection have lower binding and neutralization titers against the original virus and often no activity against B.1.351 and P.1, all hospitalized convalescent patients and all but one vaccine recipient maintain neutralizing titers against the three VOCs


так как яма, идем вакцинироваться или это неправильные ученые и у них неправильные пробирки :D

Чемпион по пробиванию иммунитета ожидаемо бразильский гамма штамм.
IgA
 
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