Вопрос к Igneus - по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?
budivelnik написав:ПС Адміністраторам/модераторам Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження? Це ж все одно не змінить істини. То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою?
Study: COVID recovery gave Israelis longer-lasting Delta defense than vaccines 2 September 2021 ... But experts are stressing that the results shouldn’t be interpreted as discouragement from vaccinating. Immunologist Prof. Cyrille Cohen of Bar Ilan University, who was not involved in the study, told The Times of Israel: “Certain people who are not inclined to get vaccinated might be mistaken and think that this means you’d better get sick a priori and not get a vaccine. Such a thinking is medically wrong, and the results of the study do not mean that people should expose themselves on purpose and get sick.
“As with other disease, it is much safer to get the vaccine and prevent COVID-19, a disease that puts one at risk of hospitalization, death and long-running after-effects.” ...
Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как отговорку от вакцинации. Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, сказал The Times of Israel: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам лучше заболеть априори. и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть.
«Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить COVID-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительным последствиям»”.
yanyura написав:...... «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам лучше заболеть априори. и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть.
«Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить COVID-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительным последствиям»”.
В общем-то совершенно очевидный факт. Но почему-то здесь есть люди, которые постоянно подчеркивают, что иммунитет от болезни лучше, чем иммунитет от вакцины. Правда, они стесняются высказать свой вывод: "Лучше переболеть, чем вакцинироваться", но такое постоянное подчёркивание + постоянное повторение тезиса об опасности вакцины явно наталкивает на такой вывод. justit, Вы меня опять обвините в искажении чужих мыслей?