Вопрос к Igneus - по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?
budivelnik написав:ПС Адміністраторам/модераторам Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження? Це ж все одно не змінить істини. То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою?
Study: COVID recovery gave Israelis longer-lasting Delta defense than vaccines 2 September 2021 ... But experts are stressing that the results shouldn’t be interpreted as discouragement from vaccinating. Immunologist Prof. Cyrille Cohen of Bar Ilan University, who was not involved in the study, told The Times of Israel: “Certain people who are not inclined to get vaccinated might be mistaken and think that this means you’d better get sick a priori and not get a vaccine. Such a thinking is medically wrong, and the results of the study do not mean that people should expose themselves on purpose and get sick.
“As with other disease, it is much safer to get the vaccine and prevent COVID-19, a disease that puts one at risk of hospitalization, death and long-running after-effects.” ...
Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как отговорку от вакцинации. Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, сказал The Times of Israel: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам лучше заболеть априори. и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть.
«Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить COVID-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительным последствиям»”.
yanyura написав:...... «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам лучше заболеть априори. и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть.
«Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить COVID-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительным последствиям»”.
В общем-то совершенно очевидный факт. Но почему-то здесь есть люди, которые постоянно подчеркивают, что иммунитет от болезни лучше, чем иммунитет от вакцины. Правда, они стесняются высказать свой вывод: "Лучше переболеть, чем вакцинироваться", но такое постоянное подчёркивание + постоянное повторение тезиса об опасности вакцины (а болезнь - "просто сопли" или, в лучшем случае "просто грипп") явно наталкивает на такой вывод. justit, Вы меня опять обвините в искажении чужих мыслей?
...В частности, из-за коронавирусной инфекций почки стареют на десятилетия. Специалисты обследовали 89 тысяч человек, переболевших "ковидом" в различной форме. У 4757 из них произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года, что эквивалентно старению органа на 30 лет. У 220 пациентов ученые выявили последнюю стадию заболевания почек, когда теряется 85% их функций.
"Люди, пережившие "ковид", подвергаются риску развития почечной недостаточности", — цитирует издание одного из авторов работы, нефролога и доцента Медицинской школы при Университете Вашингтона Зияда Аль-Али.
Наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет. ...
https://ru.imgbb.com/ Порядок работы: 1. В "шапке" жмем "Загрузка" 2. В обновленном окне выбираем откуда грузим, с компа или с ссылки 3. В следующем окне выбираем "срок жизни" загружаемой картинки и жмем зеленую кнопку "Загрузка" 4. После загрузки из "Коды для встраивания" выбираем "ВВ-код миниатюры со ссылкой", копируем полученный код и вставляем в свое сообщение на финанце.юа Кстати, среди языков imgbb можно выбрать и украинский, если на нем вам удобнее.
не спрацювала , форум написав - не той формат фото
в понедельник новый год, товарищи. Я пока их статистику перестал смотреть - жду большего диапазона времени
Вы правы. Совсем забыл, что в понедельник уже 6 число. До 16 сентября будет неразбериха. А потом тоже непонятки - праздники могут дать нехороший результат, а на жёсткие ограничения они в этом году не решились.
У израильтян в сентябре три праздника, куча выходных, массовые посиделки с родственниками, друзьями и соседями, хождение по синагогам, поездки по всему миру.