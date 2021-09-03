Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как отговорку от вакцинации. Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, сказал The Times of Israel: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам лучше заболеть априори. и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть.



«Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить COVID-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительным последствиям»”.