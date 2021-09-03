Ромасик
Очевидный факт, что вакцина безопаснее болезни.
Или Вы в этом сомневаетесь?
Или сомневаются первокурсницы?
Или уже есть желающие устраивать "ковидные" вечеринки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:12
Ромасик
Очевидный факт, что вакцина безопаснее болезни.
Или Вы в этом сомневаетесь?
Или сомневаются первокурсницы?
Или уже есть желающие устраивать "ковидные" вечеринки?
Додано: Суб 04 вер, 2021 15:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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