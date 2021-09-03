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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3615361636173618

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 29
Мені вже зробили щеплення
69%
20
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
21%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:12

Ромасик
Очевидный факт, что вакцина безопаснее болезни.
Или Вы в этом сомневаетесь?
Или сомневаются первокурсницы? :)
Или уже есть желающие устраивать "ковидные" вечеринки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:в данной цитате идет речь

В ней идёт речь, что человек не понимает элементарных вещей.
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