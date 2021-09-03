В Индии одобрена новая вакцина против "ковида", использующая принципиально новый механизм воздействия на иммунную систему человека. .... В отличие от других типов вакцин, индийская ДНК-вакцина под названием ZyCoV-D использует кольцевые цепочки ДНК для защиты организма от коронавируса.
Отличается и процедура вакцинации: препарат вводят под кожу без инъекции с помощью специального устройства, обеспечивающего проникновение его в верхние слои эпидермиса под высоким давлением.
По результатам клинических испытаний с участием 28 тыс. человек, вакцина способна защитить от симптоматического COVID-19 в 67% случаях заражения.
По утверждению разработчиков, прямое сравнение с эффективностью других известных противоковидных вакцин в данном случае некорректно, поскольку ZyCoV-D тестировалась против "дельта"-вариации, а не против "уханьского" ("альфа"-подтипа), как ее мРНК-предшественники. .... По сравнению с РНК-вакцинами, которыми в настоящее время прививают от "ковида" в большинстве стран мира, ДНК-вакцины имеют ряд преимуществ: технология их производства более проста, они не требуют низких температур при хранении, как, например, мРНК-вакцины. ..... К концу году компания-производитель обещает произвести до 50 млн доз ZyCoV-D.
Омбудсмен Украины Людмила Денисова как-то внезапно заинтересовалась правами человека, пусть и не каждого.
У Денисовой выразили недовольство намерениями мэра Ивано-Франковска, "свободовца" Руслана Марцинкива, лишать премии и увольнять невакцинированных работников местного исполкома. Ему уже направили соответствующее письмо.
"Ст. 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на право и защиту от незаконного увольнения", напоминает Офис Омбудсмана, как и то, что КЗоТ запрещает дискриминацию в сфере труда.
Такая неожиданная забота, однако, выглядит противоречиво в контексте того, что месяц назад глава здравоохранительного комитета Рады Михаил Радуцкий высказывался в поддержку подобной дискриминации. По его словам, обязательную вакцинацию вводить не надо, но работу, предполагающую контакт с большим числом людей, должны делать вакцинированные сотрудники. Не хочешь прививаться - твой личный выбор, сидеть дома без досуга и работы.
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
В интервью "Кан решет бет" он объяснил: "Общественность верит в систему здравоохранения. Мы первыми в мире начали кампанию вакцинации и первыми получили третью дозу. Теперь нам также нужно подготовиться к четвертой инъекции. Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".
Зарка также выразил обеспокоенность в связи с тем, что массовые мероприятия снова вызовут рост заболеваемости. Он отметил, что внимательно следит за тем, что происходит на таких собраниях
fler написав:Показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией : плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то
Флер, вот просто вопрос был про "в комплексе с вакцинацией" - это значит вакцина+ещё показатель и счастье. А вот то, что вы так старательно перечисляли, что бы быть умной работает когда вакцинации нет. А когда она есть, то ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье (я теперь как антивакцинаторы буду хвастать и щеголять именно этим жёлтым платьем, очень в тему)
stm написав:
fler написав:
stm написав:Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.
Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным?
Посмотрите на свои же графики минфина вакцинация и количество заболевших, посмотрите внимательней по всем странам ЕС, Румыния до сих пор страдает смертями, а Италия при всей безалаберности населения, но вакцинированно более менее, нормально гуляет в ресторанах и барах на летних площадках, по распродажам в Милане
Да ну? Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки. С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно… Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации.
Ну всё правильно. Индусы работают, пытаются создать (и создают) новые вакцины, а в Париже всякие "борцуны" восьмую неделю митингуют. Интересно, они ещё не требуют, чтобы в случае заболевания ковидом, им оплачивали больничный в двойном или тройном размере?
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
В интервью "Кан решет бет" он объяснил: "Общественность верит в систему здравоохранения. Мы первыми в мире начали кампанию вакцинации и первыми получили третью дозу. Теперь нам также нужно подготовиться к четвертой инъекции. Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".
Зарка также выразил обеспокоенность в связи с тем, что массовые мероприятия снова вызовут рост заболеваемости. Он отметил, что внимательно следит за тем, что происходит на таких собраниях