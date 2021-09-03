В Индии одобрена новая вакцина против "ковида", использующая принципиально новый механизм воздействия на иммунную систему человека.

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В отличие от других типов вакцин, индийская ДНК-вакцина под названием ZyCoV-D использует кольцевые цепочки ДНК для защиты организма от коронавируса.



Отличается и процедура вакцинации: препарат вводят под кожу без инъекции с помощью специального устройства, обеспечивающего проникновение его в верхние слои эпидермиса под высоким давлением.



По результатам клинических испытаний с участием 28 тыс. человек, вакцина способна защитить от симптоматического COVID-19 в 67% случаях заражения.



По утверждению разработчиков, прямое сравнение с эффективностью других известных противоковидных вакцин в данном случае некорректно, поскольку ZyCoV-D тестировалась против "дельта"-вариации, а не против "уханьского" ("альфа"-подтипа), как ее мРНК-предшественники.

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По сравнению с РНК-вакцинами, которыми в настоящее время прививают от "ковида" в большинстве стран мира, ДНК-вакцины имеют ряд преимуществ: технология их производства более проста, они не требуют низких температур при хранении, как, например, мРНК-вакцины.

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К концу году компания-производитель обещает произвести до 50 млн доз ZyCoV-D.