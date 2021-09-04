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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3616361736183619>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 30
Мені вже зробили щеплення
70%
21
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:12

Ромасик
Очевидный факт, что вакцина безопаснее болезни.
Или Вы в этом сомневаетесь?
Или сомневаются первокурсницы? :)
Или уже есть желающие устраивать "ковидные" вечеринки?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:в данной цитате идет речь

В ней идёт речь, что человек не понимает элементарных вещей.
Зображення
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:yanyura пробував по вашій інструкції
...
не спрацювала , форум написав - не той формат фото

Ессно, если вы пытаетесь вставить рисунок не с расширениями
JPG PNG BMP GIF TIF WEBP HEIC PDF
(это список самого хостинга, в левом верхнем углу), ничего не получится. Т.е., если вставить картинку с адресом
https://scontent.fiev21-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/116562010_148141303587554_5420329999854107458_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=X-cuXd2Jti8AX-IUda6&_nc_ht=scontent.fiev21-1.fna&oh=39e59fb7cd9e53afa2e77aeaef72510d&oe=61574E85

он его не поймет, как и "штатный" для форума hostingkartinok.com, хотя в браузере этот адрес откроется картинкой.

В таком случае сперва сохраните рисунок на ПК/ноуте, затем вставьте его в хостинг, и вот результат:

Зображення
При одинарном щелчке мышки по рисунку картинка в полном размере открывается в новой вкладке.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 15:47

В Индии одобрена новая вакцина против "ковида", использующая принципиально новый механизм воздействия на иммунную систему человека.
....
В отличие от других типов вакцин, индийская ДНК-вакцина под названием ZyCoV-D использует кольцевые цепочки ДНК для защиты организма от коронавируса.

Отличается и процедура вакцинации: препарат вводят под кожу без инъекции с помощью специального устройства, обеспечивающего проникновение его в верхние слои эпидермиса под высоким давлением.

По результатам клинических испытаний с участием 28 тыс. человек, вакцина способна защитить от симптоматического COVID-19 в 67% случаях заражения.

По утверждению разработчиков, прямое сравнение с эффективностью других известных противоковидных вакцин в данном случае некорректно, поскольку ZyCoV-D тестировалась против "дельта"-вариации, а не против "уханьского" ("альфа"-подтипа), как ее мРНК-предшественники.
....
По сравнению с РНК-вакцинами, которыми в настоящее время прививают от "ковида" в большинстве стран мира, ДНК-вакцины имеют ряд преимуществ: технология их производства более проста, они не требуют низких температур при хранении, как, например, мРНК-вакцины.
.....
К концу году компания-производитель обещает произвести до 50 млн доз ZyCoV-D.

https://www.9tv.co.il/item/33819
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:10

Омбудсмен Украины Людмила Денисова как-то внезапно заинтересовалась правами человека, пусть и не каждого.

У Денисовой выразили недовольство намерениями мэра Ивано-Франковска, "свободовца" Руслана Марцинкива, лишать премии и увольнять невакцинированных работников местного исполкома. Ему уже направили соответствующее письмо.

"Ст. 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на право и защиту от незаконного увольнения", напоминает Офис Омбудсмана, как и то, что КЗоТ запрещает дискриминацию в сфере труда.

Такая неожиданная забота, однако, выглядит противоречиво в контексте того, что месяц назад глава здравоохранительного комитета Рады Михаил Радуцкий высказывался в поддержку подобной дискриминации. По его словам, обязательную вакцинацию вводить не надо, но работу, предполагающую контакт с большим числом людей, должны делать вакцинированные сотрудники. Не хочешь прививаться - твой личный выбор, сидеть дома без досуга и работы.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:14

Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.


В интервью "Кан решет бет" он объяснил: "Общественность верит в систему здравоохранения. Мы первыми в мире начали кампанию вакцинации и первыми получили третью дозу. Теперь нам также нужно подготовиться к четвертой инъекции. Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".

Зарка также выразил обеспокоенность в связи с тем, что массовые мероприятия снова вызовут рост заболеваемости. Он отметил, что внимательно следит за тем, что происходит на таких собраниях

https://detaly.co.il/rukovoditel-borboj-s-koronavirusom-gotovimsya-k-chetvertoj-doze/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:18

В Париже противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса уже восьмую субботу подряд вышли на митинг.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:21

  stm написав:
  fler написав:Показатели, которые работают в комплексе с вакцинацией : плотность населения, кол-во коммуникаций, кол-во переболевших, кол-во людей в возрастных группах и группе риска, культура, правила и нормы в стране и т.д. Надеюсь, этих показателей вам хватит, чтобы начать понимать хоть что-то :roll:

Флер, вот просто вопрос был про "в комплексе с вакцинацией" - это значит вакцина+ещё показатель и счастье. А вот то, что вы так старательно перечисляли, что бы быть умной работает когда вакцинации нет. А когда она есть, то ваще всё перечисленное пофигу, так же как моё жёлтое платье (я теперь как антивакцинаторы буду хвастать и щеголять именно этим жёлтым платьем, очень в тему)


  stm написав:
  fler написав:
  stm написав:Мои подсчёты - нормальные вакцины помогают сильно когда свыше 35% населения не поклонники теории заговоров.


Как можно ознакомиться с этими вашими подсчетами и их методикой? И какие вакцины вы относите к нормальным?

Посмотрите на свои же графики минфина вакцинация и количество заболевших, посмотрите внимательней по всем странам ЕС, Румыния до сих пор страдает смертями, а Италия при всей безалаберности населения, но вакцинированно более менее, нормально гуляет в ресторанах и барах на летних площадках, по распродажам в Милане ;)


Да ну? :shock: Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.
С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:30

Ну всё правильно.
Индусы работают, пытаются создать (и создают) новые вакцины, а в Париже всякие
"борцуны" восьмую неделю митингуют.
Интересно, они ещё не требуют, чтобы в случае заболевания ковидом, им оплачивали больничный в двойном или тройном размере?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Мені ось цікавий один момєнт. В листопаді 20 року шеф Пфайзера відмовився вакцинуватись, мотувуючи тим, що старим важливіше, а вакцин недостатньо..

А мне интересно, когда вам будет 60+++, вы тоже будете задумываться, что лучше:

- переболеть болезнью с высокой вероятностью получить неизлечимые заболевания внутренних органов (жизнь в инвалидном кресле или постели с подключенным медоборудованием) или даже уходом в иной мир,

- или пройти вакцинацию, после которой вышеупомянутые риски снизятся в десятки раз?


И еще вопрос - если израильтяне настолько глупее украинцев, что соглашаются на 3-ю, 4-ю и т.д. вакцинации, то почему они живут лучше украинцев?

P.S.
Резкий рост инфицированных среди ультраортодоксов, большинство – младше 18 лет
02.09.2021

Большинство (60 процентов) инфицированных коронавирусом представителей ультраортодоксального сектора во вторник, 31 августа, – это дети и подростки до 18 лет. Для сравнения: в целом по стране несовершеннолетние составляют 42 процента от общего числа инфицированных. Таковы данные министерства здравоохранения.

За последний месяц и особенно с тех пор, как три недели назад учебный год начался в ультрарелигиозных учебных заведениях для мальчиков, в религиозном сообществе наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. Около 20 процентов инфицированных в стране, выявленных накануне, – представители ультраортодоксального сектора. Три недели их было всего 10 процентов от общего числа новых инфицированных, месяц назад – 5 процентов.
...

https://detaly.co.il/rezkij-rost-infits ... he-18-let/

P.P.S.
Согласно ежегодному отчету о состоянии ультраортодоксальной еврейской общине Израиля, публикуемому Израильским институтом демократии, в 2020 году ультраортодоксы ("харедим") составляли 12,6% населения страны или 1.175.000 человек.

https://www.newsru.co.il/finance/31dec2 ... im304.html
yanyura
 
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