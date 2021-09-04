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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3616361736183619

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 30
Мені вже зробили щеплення
70%
21
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:53

  ЛАД написав:
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".


Эффективность вакцинации растет с каждым днем, как на дрожжах :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:04

  fler написав:Да ну? :shock: Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.

Обещаю на смотровых Позитано, Капо Ватикано одеть прошлогоднее жёлтое платье и подтвердить тезис: Жах! Який жах!!!

  fler написав:С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации.


В городе с одинаковым уровнем антивакцинаторских настроений болеют одинаково. В городе с высоким уровнем вакцинации людей вакцинированных и больных надо выискивать тестированием максимальным иначе и не определить ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:В газові камери вони покорно йшли і не рипались...

А хто рипався?
Hotab
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