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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:53
ЛАД написав:
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".
Эффективность вакцинации растет с каждым днем, как на дрожжах
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fler
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:04
fler написав:
Да ну?
Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.
Обещаю на смотровых Позитано, Капо Ватикано одеть прошлогоднее жёлтое платье и подтвердить тезис: Жах! Який жах!!!
fler написав:
С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации
.
В городе с одинаковым уровнем антивакцинаторских настроений болеют одинаково. В городе с высоким уровнем вакцинации людей вакцинированных и больных надо выискивать тестированием максимальным иначе и не определить
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stm
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:26
change_pm написав:
В газові камери вони покорно йшли і не рипались...
А хто рипався?
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Hotab
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