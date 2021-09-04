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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:53
ЛАД написав:
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".
Эффективность вакцинации растет с каждым днем, как на дрожжах
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fler
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:04
fler написав:
Да ну?
Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.
Обещаю на смотровых Позитано, Капо Ватикано одеть прошлогоднее жёлтое платье и подтвердить тезис: Жах! Який жах!!!
fler написав:
С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации
.
В городе с одинаковым уровнем антивакцинаторских настроений болеют одинаково. В городе с высоким уровнем вакцинации людей вакцинированных и больных надо выискивать тестированием максимальным иначе и не определить
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:26
change_pm написав:
В газові камери вони покорно йшли і не рипались...
А хто рипався?
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:39
yanyura написав:
Вопрос к Igneus
- по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?
budivelnik написав:
ПС
Адміністраторам/модераторам
Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?
Це ж все одно не змінить істини.
То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою
?
В моєму повідомленні було дві речіПерша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне
______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч
Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536
Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261
Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244Друге - другорядне - питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток
цих сторінок , при чому побачити в цьому питанні погрозу..кому нікам безтілесним
??? міг тільки зашуганий життям на всю головуТому повернемось до основного
З таблички ( яка є пару сторінок назад і є дуже великою, а тому я її тут не привожу)
Я побачив наступне
1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності
а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців
б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)
Таким чином
Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)
У німців 1 померлий на 903 осіб населення
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
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budivelnik
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:15
budivelnik написав:
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
Осталось мелочь: вспомнить про трусы и крестики. На серьезных щях рассматривать 13 млн переболевших (не официально) , но "забыть " о ещё 50 тыс избыточных.
питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток цих сторінок
Предположу, что без слов "дурный", "невіглас", "тявкає" . Ну или без Будівельника.
Хотя, живя с верой в свою незаменимость здесь , понять это будет непросто.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:40
budivelnik
Как вы можете выкручиваться и сперва доказывать, что черное это белое, а потом утверждать, что вы такого не говорили, а говорили что белое это черное, давно известно.
Поэтому у меня был вопрос именно к Igneus, он ведь юрист а не строитель?
К сожалению, он пока занят, т.к. оформляет 283-ю жалобу за сегодня (точная цифра уточняется), но ничего, подожду.
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yanyura
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:53
yanyura написав:
А мне интересно, когда вам будет 60+++, вы тоже будете задумываться, что лучше:
- переболеть болезнью с высокой вероятностью
получить неизлечимые заболевания внутренних органов (жизнь в инвалидном кресле или постели с подключенным медоборудованием) или даже уходом в иной мир,
- или пройти вакцинацию, после которой вышеупомянутые риски снизятся в десятки раз
?
После какой по счету прививки?
yanyura написав:
И еще вопрос - если израильтяне настолько глупее украинцев, что соглашаются на 3-ю, 4-ю и т.д. вакцинации...
Ничего что украинцам 3-ю и 4-ю еще не предлагали, а израильтян особо и не спрашивают
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