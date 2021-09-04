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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3616361736183619

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 30
Мені вже зробили щеплення
70%
21
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:53

  ЛАД написав:
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".


Эффективность вакцинации растет с каждым днем, как на дрожжах :D
fler
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:04

  fler написав:Да ну? :shock: Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.

Обещаю на смотровых Позитано, Капо Ватикано одеть прошлогоднее жёлтое платье и подтвердить тезис: Жах! Який жах!!!

  fler написав:С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации.


В городе с одинаковым уровнем антивакцинаторских настроений болеют одинаково. В городе с высоким уровнем вакцинации людей вакцинированных и больных надо выискивать тестированием максимальным иначе и не определить ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:В газові камери вони покорно йшли і не рипались...

А хто рипався?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:39

  yanyura написав:Вопрос к Igneus - по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?
  budivelnik написав:ПС
Адміністраторам/модераторам
Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?
Це ж все одно не змінить істини.
То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою?
В моєму повідомленні було дві речі
Перша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне
______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч
Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536
Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261
Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244
Друге - другорядне - питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток цих сторінок , при чому побачити в цьому питанні погрозу..кому нікам безтілесним??? міг тільки зашуганий життям на всю голову

Тому повернемось до основного
З таблички ( яка є пару сторінок назад і є дуже великою, а тому я її тут не привожу)
Я побачив наступне
1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності
а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців
б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)

Таким чином
Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)
У німців 1 померлий на 903 осіб населення
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:У нас 1 померлий на 817 осіб населення

Осталось мелочь: вспомнить про трусы и крестики. На серьезных щях рассматривать 13 млн переболевших (не официально) , но "забыть " о ещё 50 тыс избыточных.

питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток цих сторінок


Предположу, что без слов "дурный", "невіглас", "тявкає" . Ну или без Будівельника.
Хотя, живя с верой в свою незаменимость здесь , понять это будет непросто.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:40

budivelnik
Как вы можете выкручиваться и сперва доказывать, что черное это белое, а потом утверждать, что вы такого не говорили, а говорили что белое это черное, давно известно.

Поэтому у меня был вопрос именно к Igneus, он ведь юрист а не строитель?

К сожалению, он пока занят, т.к. оформляет 283-ю жалобу за сегодня (точная цифра уточняется), но ничего, подожду.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:53

  yanyura написав:А мне интересно, когда вам будет 60+++, вы тоже будете задумываться, что лучше:
- переболеть болезнью с высокой вероятностью получить неизлечимые заболевания внутренних органов (жизнь в инвалидном кресле или постели с подключенным медоборудованием) или даже уходом в иной мир,
- или пройти вакцинацию, после которой вышеупомянутые риски снизятся в десятки раз?


После какой по счету прививки?

  yanyura написав:И еще вопрос - если израильтяне настолько глупее украинцев, что соглашаются на 3-ю, 4-ю и т.д. вакцинации...


Ничего что украинцам 3-ю и 4-ю еще не предлагали, а израильтян особо и не спрашивают :roll:
fler
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