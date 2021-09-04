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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 17:53
ЛАД написав:
Сегодня, 4 сентября, в разгар вакцинации третьей дозой, руководитель борьбой с эпидемией коронавируса, профессор Сальман Зарка, заявил, что Израиль уже готовится к четвертой дозе.
Возможно, вакцина будет изменена с учетом новых вариантов, таких как штамм "Дельта", а, может быть, четвертая доза будет такой же, как третья. Теперь это наша жизнь".
Эффективность вакцинации растет с каждым днем, как на дрожжах
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:04
fler написав:
Да ну?
Ну да, щеголять покупкой прошлогоднего желтого платья – это сильно. В моде вы разбираетесь так же, как и в теме этой ветки.
Обещаю на смотровых Позитано, Капо Ватикано одеть прошлогоднее жёлтое платье и подтвердить тезис: Жах! Який жах!!!
fler написав:
С вашими подсчетами, методикой и нормальными вакцинами все ясно…
Ок, тогда объясните нам, пож-ста, различия в кол-ве зараженных и умерших в странах с одинаковым уровнем вакцинации
.
В городе с одинаковым уровнем антивакцинаторских настроений болеют одинаково. В городе с высоким уровнем вакцинации людей вакцинированных и больных надо выискивать тестированием максимальным иначе и не определить
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:26
change_pm написав:
В газові камери вони покорно йшли і не рипались...
А хто рипався?
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Додано: Суб 04 вер, 2021 18:39
yanyura написав:
Вопрос к Igneus
- по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?
budivelnik написав:
ПС
Адміністраторам/модераторам
Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?
Це ж все одно не змінить істини.
То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою
?
В моєму повідомленні було дві речіПерша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне
______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч
Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536
Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261
Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244Друге - другорядне - питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток
цих сторінок , при чому побачити в цьому питанні погрозу..кому нікам безтілесним
??? міг тільки зашуганий життям на всю головуТому повернемось до основного
З таблички ( яка є пару сторінок назад і є дуже великою, а тому я її тут не привожу)
Я побачив наступне
1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності
а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців
б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)
Таким чином
Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)
У німців 1 померлий на 903 осіб населення
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
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budivelnik
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:15
budivelnik написав:
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
Осталось мелочь: вспомнить про трусы и крестики. На серьезных щях рассматривать 13 млн переболевших (не официально) , но "забыть " о ещё 50 тыс избыточных.
питання до адміністрації як вони бачать подальший розвиток цих сторінок
Предположу, что без слов "дурный", "невіглас", "тявкає" . Ну или без Будівельника.
Хотя, живя с верой в свою незаменимость здесь , понять это будет непросто.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:40
budivelnik
Как вы можете выкручиваться и сперва доказывать, что черное это белое, а потом утверждать, что вы такого не говорили, а говорили что белое это черное, давно известно.
Поэтому у меня был вопрос именно к Igneus, он ведь юрист а не строитель?
К сожалению, он пока занят, т.к. оформляет 283-ю жалобу за сегодня (точная цифра уточняется), но ничего, подожду.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:53
yanyura написав:
А мне интересно, когда вам будет 60+++, вы тоже будете задумываться, что лучше:
- переболеть болезнью с высокой вероятностью
получить неизлечимые заболевания внутренних органов (жизнь в инвалидном кресле или постели с подключенным медоборудованием) или даже уходом в иной мир,
- или пройти вакцинацию, после которой вышеупомянутые риски снизятся в десятки раз
?
После какой по счету прививки?
yanyura написав:
И еще вопрос - если израильтяне настолько глупее украинцев, что соглашаются на 3-ю, 4-ю и т.д. вакцинации...
Ничего что украинцам 3-ю и 4-ю еще не предлагали, а израильтян особо и не спрашивают
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Додано: Суб 04 вер, 2021 20:40
fler написав:
После какой по счету прививки?
Даже после первой, здесь даже в последние дни выкладывали ссылки на исследования в разных странах.
fler написав: yanyura написав:
И еще вопрос - если израильтяне настолько глупее украинцев, что соглашаются на 3-ю, 4-ю и т.д. вакцинации...
Ничего что украинцам 3-ю и 4-ю еще не предлагали, а израильтян особо и не спрашивают
Вы упустили (случайно или специально) конец предложения или основной вопрос::
почему они живут лучше украинцев?
Защита Чубакки
Востаннє редагувалось yanyura
в Суб 04 вер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 20:42
yanyura написав:
потом утверждать, что вы такого не говорили, а говорили что белое это черное, давно известно.
1 Я жодного разу не відмовлявся від того ,що казав....
2 При цьому,якщо хтось переклав мої слова з моєї здорової голови на свою хвору - то хто йому лікар?
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budivelnik
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Додано: Суб 04 вер, 2021 20:59
budivelnik написав:
Я жодного разу не відмовлявся від того ,що казав..
А все помнят, или надо найти, как Будивельнык прямо утверждал (Яма вторил) , что так как мы имеем в Украине ожидаемую среднюю продолжительность 71 год,то:
основная масса людей умирает именно в этом возрасте - false; (я их и на кладбище отправлял посмотреть на таблички- ничего не помогало)
потом стал выкручиваться, что они умирают не ровно в 71, а в 71+- 5 лет - тоже false.
Сейчас он отказывается от своих тех слов.
А все помнят жаркие споры, как он за уши притягивал, что если средний возраст ковидных смертей недалеко от 71 год, то они никак (почти) не влияют на эту самую цифру 71 год - ожидаемую среднюю продолжительность жизни. Незвисимо, сколько этих людей умрет - false
(не помогали даже параллели, что в отдельных странах ковидные смерти старше, чем там есть ожидаемая средняя продолжительность жизни. И там все равно будет падение этой цифры. )
А так то он не отказывается от своих слов.
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