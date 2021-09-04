Додано: Суб 04 вер, 2021 18:39

yanyura написав: Вопрос к Igneus - по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе? budivelnik написав: ПС

Адміністраторам/модераторам

Ну знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?

Це ж все одно не змінить істини.

То може краще самим до неї доходити ніж чекати поки хтось змусить силою? ПСАдміністраторам/модераторамНу знесете ви ще раз повідомлення, ну стане ця гілка більш тупішою і без смислового навантаження?Це ж все одно не змінить істини.То може краще самим до неї доходити ніж чекати Вопрос к- по какой статье УК Украины наступает ответственность за угрозу применения физического воздействия? И как вы считаете, в данной цитате идет речь о такой угрозе?

В моєму повідомленні було дві речі______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/чНімці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244цих сторінок , при чому побачити в цьому питанні??? мігЗ таблички ( яка є пару сторінок назад і є дуже великою, а тому я її тут не привожу)Я побачив наступне1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінностіа - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німцівб - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)Таким чиномТак як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)У німців 1 померлий на 903 осіб населенняУ нас 1 померлий на 817 осіб населення