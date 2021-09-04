У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! )))))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:08
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:18
Що ковідзашуганим залишається крім як посміятись ...над своїми страхами.
А табличка в мене цікава
Просто якщо в неї вникнути - то вийде що самі себе ганяли брудними ганчірками.
Тому легше відразу заявити
Табличку не бачив, вникати в неї не збираюсь...але засуджую.
От тільки одна така трошки неприємна особливість
Чим більше дурні сміються - тим швидше розумні звернуть увагу
Тому табличка у всій красі ще раз
Німеччина
вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази
0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,28
10-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,12
20-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,55
30-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,96
40-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,05
50-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,44
60-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,43
70-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,11
80-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,58
90-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47
100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _
Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14
Україна _ _ _
вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ _ ____ _ ____ __ _ %______ _ %______ _ рази
0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,06
10-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,34
20-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,01
30-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,45
40-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,41
50-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,35
60-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,46
70-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,85
80-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,15
90+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22
Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:20
і легеньке пояснення до таблички-щоб легше було розуміти куди рухатись
Перша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне
______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч
Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536
Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261
Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244
З таблички я побачив наступне
1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності
а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців
б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)
Таким чином
Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)
У німців 1 померлий на 903 осіб населення
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
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