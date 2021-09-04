Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3617361836193620 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 30 Мені вже зробили щеплення 70% 21 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 30 Додано: Суб 04 вер, 2021 21:08 Hotab написав: А так то он не отказывается от своих слов. А так то он не отказывается от своих слов.

У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! ))))))) У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! ))))))) stm

Повідомлень: 2961 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 21:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: вы не заценили вы не заценили

Я не стал вникать, потому что сама идея, как и многие у него, бредовая))

Потому в правильность мат.операций даже не смотрю. А там опять есть с чего поржать?)) Я не стал вникать, потому что сама идея, как и многие у него, бредовая))Потому в правильность мат.операций даже не смотрю. А там опять есть с чего поржать?)) Hotab

Повідомлень: 4491 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 21:18 stm написав: Hotab написав: А так то он не отказывается от своих слов. А так то он не отказывается от своих слов. У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! ))))))) У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! ))))))) Що ковідзашуганим залишається крім як посміятись ...над своїми страхами.

А табличка в мене цікава

Просто якщо в неї вникнути - то вийде що самі себе ганяли брудними ганчірками.

Тому легше відразу заявити

Табличку не бачив, вникати в неї не збираюсь...але засуджую.

От тільки одна така трошки неприємна особливість

Чим більше дурні сміються - тим швидше розумні звернуть увагу

Тому табличка у всій красі ще раз

Німеччина

вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази

0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,28

10-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,12

20-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,55

30-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,96

40-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,05

50-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,44

60-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,43

70-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,11

80-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,58

90-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47

100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _

Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14

Україна _ _ _

вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ _ ____ _ ____ __ _ %______ _ %______ _ рази

0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,06

10-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,34

20-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,01

30-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,45

40-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,41

50-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,35

60-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,46

70-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,85

80-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,15

90+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22

Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12 Що ковідзашуганим залишається крім як посміятись ...над своїми страхами.А табличка в мене цікаваПросто якщо в неї вникнути - то вийде що самі себе ганяли брудними ганчірками.Тому легше відразу заявитиТабличку не бачив, вникати в неї не збираюсь...але засуджую.От тільки одна така трошки неприємна особливістьЧим більше дурні сміються - тим швидше розумні звернуть увагуТому табличка у всій красі ще разНімеччинавік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,2810-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,1220-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,5530-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,9640-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,0550-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,4460-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,4370-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,1180-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,5890-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14Україна _ _ _вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ _ ____ _ ____ __ _ %______ _ %______ _ рази0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,0610-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,3420-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,0130-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,4540-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,4150-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,3560-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,4670-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,8580-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,1590+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12 budivelnik

Повідомлень: 24929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 2697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 21:20 і легеньке пояснення до таблички-щоб легше було розуміти куди рухатись

Перша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне

______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч

Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536

Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261

Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244



З таблички я побачив наступне

1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності

а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців

б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)



Таким чином

Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)

У німців 1 померлий на 903 осіб населення

У нас 1 померлий на 817 осіб населення budivelnik

Повідомлень: 24929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 2697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 21:50 Как-то мало табличек от Будивельныка)

Надо бы ещё)



Так а что, я уже не в блэк-листе?))

Или у вас, Будивельнык, проявляется латентный вуайеризм?))



З.Ы. "А что если меня никто не читает, потому что я слишком мало печатаю табличек?)))" (мяу) Hotab

Повідомлень: 4491 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 22:11 Hotab написав:

Hotab написав: А что если меня никто не читает, потому что я слишком мало печатаю табличек?))) А что если меня никто не читает, потому что я слишком мало печатаю табличек?)))

А что если вам сделать очередную прививку Может попустит



П.С. Якщо в Ізраїлі хворіє на ковід кожний 70-тий, то з очікуваних 50 тисяч хасидів можемо отримати 700+ ковідних? Понад 20 тисяч вже заїхало, тобто 280+ в Умані можливо вже поширюють заразу..

http://nova.net.ua/v-ukrainu-na-sviatku ... -khasydiv/ А что если вам сделать очередную прививкуМожет попуститП.С. Якщо в Ізраїлі хворіє на ковід кожний 70-тий, то з очікуваних 50 тисяч хасидів можемо отримати 700+ ковідних? Понад 20 тисяч вже заїхало, тобто 280+ в Умані можливо вже поширюють заразу.. fler

Повідомлень: 1922 З нами з: 07.08.09 Подякував: 565 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 вер, 2021 22:18 fler , Флер, вы идете по ошибкам своего гуру. Вы снова в лагере лузеров, или поставили на хромую лошадь.

Так огульно теория вероятности не работает. Хасиды заезжают с тестом, а значит у них уже ниже вероятность быть переносчиком (но она безусловно есть). Hotab

Повідомлень: 4491 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3617361836193620 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Gennadiy777 Суб 04 вер, 2021 18:56