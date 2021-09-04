У него новая табличка, а вы не заценили. А там уже и не средний возраст умерших. А женщины разделенные на мужчин, а потом финт и показатель деления ещё разделить. И опа! )))))))
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Додано: Суб 04 вер, 2021 21:08
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:18
Що ковідзашуганим залишається крім як посміятись ...над своїми страхами.
А табличка в мене цікава
Просто якщо в неї вникнути - то вийде що самі себе ганяли брудними ганчірками.
Тому легше відразу заявити
Табличку не бачив, вникати в неї не збираюсь...але засуджую.
От тільки одна така трошки неприємна особливість
Чим більше дурні сміються - тим швидше розумні звернуть увагу
Тому табличка у всій красі ще раз
Німеччина
вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ ____ ____ _ %______ _ %______ _ рази
0-9 3 896 272 _ 3 692 363 _ 7 588 635 _____ 3 _____ 10 _____ 13 _ 0,00008 _ 0,00027 _ 0,28
10-19 3 987 129 _ 3 718 528 _ 7 705 657 _____ 6 _____ 5 _____ 11 _ 0,00015 _ 0,00013 _ 1,12
20-29 5 110 948 _ 4 689 659 _ 9 800 607 ____ 54 ____ 32 ____ 86 _ 0,00106 _ 0,00068 _ 1,55
30-39 5 437 398 _ 5 209 047 _ 10 646 445 ___ 166 ___ 81 ___ 247 _ 0,00305 _ 0,00155 _ 1,96
40-49 5 251 175 _ 5 175 082 _ 10 426 257 ___ 492 ___ 237 ___ 729 _ 0,00937 _ 0,00458 _ 2,05
50-59 6 767 896 _ 6 706 270 _ 13 474 166 __ 2254 __ 915 __ 3169 _ 0,03330 _ 0,01364 _ 2,44
60-69 4 987 359 _ 5 315 052 _ 10 302 411 __ 5872 __ 2571 __ 8443 _ 0,11774 _ 0,04837 _ 2,43
70-79 3 503 497 _ 4 182 432 _ 7 685 929 _ 12191 _ 6903 _ 19094 _ 0,34797 _ 0,16505 _ 2,11
80-89 1 817 424 _ 2 776 739 _ 4 594 163 _ 20735 _ 20028 _ 40763 _ 1,14090 _ 0,72128 _ 1,58
90-99 205 063 __ 575 911 __ 780 974 __ 6604 __ 12723 __ 19327 _ 3,18122 _ 2,16617 _ 1,47
100+ 2 530 __ 11 439 __ 13 969 ____ ____ ____ _ _ _
Total 40 966 691 __ 42 052 522 __ 83 019 213 ____ 48377 ____ 43505 ____ 91882 _ 0,11809 _ 0,10345 _ 1,14
Україна _ _ _
вік___ мужчин__ _ жінок__ _ всього ____ _ ____ _ ____ __ _ %______ _ %______ _ рази
0-9 2 056 030 _ 1 931 034 _ 3987064 _____ 9 _____ 8 _____ 17 _ 0,00044 _ 0,00041 _ 1,06
10-19 2 158 184 _ 2 035 949 _ 4194133 ____ 17 ____ 12 ____ 29 _ 0,00079 _ 0,00059 _ 1,34
20-29 2 353 159 _ 2 225 782 _ 4578941 ___ 90 ___ 84 ___ 174 _ 0,00382 _ 0,00377 _ 1,01
30-39 3 464 173 _ 3 385 682 _ 6849855 ___ 473 ___ 318 ___ 791 _ 0,01365 _ 0,00939 _ 1,45
40-49 2 954 681 _ 3 125 274 _ 6079955 __ 1250 __ 935 __ 2185 _ 0,04231 _ 0,02992 _ 1,41
50-59 2 555 394 _ 3 051 751 _ 5607145 __ 3238 __ 2865 __ 6103 _ 0,12671 _ 0,09388 _ 1,35
60-69 2 147 021 _ 3 139 694 _ 5286715 __ 7395 __ 7386 __ 14781 _ 0,34443 _ 0,23525 _ 1,46
70-79 979 569 _ 1 930 833 _ 2910402 __ 7607 __ 8122 __ 15729 _ 0,77657 _ 0,42065 _ 1,85
80-89 449 732 _ 1 182 853 _ 1632585 __ 4402 __ 5391 __ 9793 _ 0,97881 _ 0,45576 _ 2,15
90+ 77 433 __ 214 489 __ 291922 ___ 461 ___ 574 ___ 1035 _ 0,59535 _ 0,26761 _ 2,22
Total 19195376 __ 22223341 __ 41418717 __ 24942 __ 25695 __ 50637 _ 0,12994 _ 0,11562 _ 1,12
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:20
і легеньке пояснення до таблички-щоб легше було розуміти куди рухатись
Перша - основна - табличка з інформацією з якої можна було отримати наступне
______ ________ чоловіки ___ жінки ________ ж/ч __ чоловіки _ жінки __ ж/ч
Німці ________ 17 283 769 ___ 19 567 843 __ 1,132 __ 47656 ___ 43140 __ 0,905237536
Україна ________ 6 209 149 ___ 9 519 620 __ 1,533 __ 23103 ___ 24338 __ 1,053456261
Співідношення _ 2,783597 ___ 2,055528 __ 0,738 __ 2,0628 ___ 1,7725 __ 0,85930244
З таблички я побачив наступне
1 В групах з найбільшою ковідсмертіністю(50+...) між населенням України і Німеччини є суттєві відмінності
а - у нас менша частка чоловічого населення ніж у німців
б - летальність від ковіду в жінок в 1,4-2,2 рази нижча ніж у чоловіків( по відношенню до кількості населення в групі)
Таким чином
Так як в нас група (мужики) яка помирає від ковіду в 1,5-2 рази більше ніж жінки(загальна кількість певно статі/до кількості померлих від ковіду тієї ж статі)-по чисельності в рази менша ніж у Німців ( навіть з урахуванням загальної чисельності населення) - то й не дивно , що у нас при явному провалі вакцинування - кількість смертей від ковіду до загальної кількості населення не далеко втікла від німців ( різниця 10%)
У німців 1 померлий на 903 осіб населення
У нас 1 померлий на 817 осіб населення
Додано: Суб 04 вер, 2021 21:50
Как-то мало табличек от Будивельныка)
Надо бы ещё)
Так а что, я уже не в блэк-листе?))
Или у вас, Будивельнык, проявляется латентный вуайеризм?))
З.Ы. "А что если меня никто не читает, потому что я слишком мало печатаю табличек?)))" (мяу)
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:11
А что если вам сделать очередную прививку Может попустит
П.С. Якщо в Ізраїлі хворіє на ковід кожний 70-тий, то з очікуваних 50 тисяч хасидів можемо отримати 700+ ковідних? Понад 20 тисяч вже заїхало, тобто 280+ в Умані можливо вже поширюють заразу..
Додано: Суб 04 вер, 2021 22:18
fler , Флер, вы идете по ошибкам своего гуру. Вы снова в лагере лузеров, или поставили на хромую лошадь.
Так огульно теория вероятности не работает. Хасиды заезжают с тестом, а значит у них уже ниже вероятность быть переносчиком (но она безусловно есть).
Додано: Суб 04 вер, 2021 23:25
fler, признайтесь, Вы явно работаете (или работали) где-то в пропаганде. Чувствуется большой опыт - практически в каждом посте немного правды, немного лжи.
Уже приводил пример столбняка, но для Вас чуть подробнее:
Наверно, эта прививка совсем неэффективна?
А что, израильтян гонят на вакцинацию под дулом автомата?
А у нас стоят очереди на вакцинацию и люди дерутся за право вакцинироваться?
Hotab Вам уже написал, но я для комплекта - Вы как-то, вроде, "забыли", что Израиль требует для каждого вылетающего ПЦР-тест да ещё открывает пункты тестирования в Борисполе и в Умани.
Будьте так любезны, Вы хоть не в каждом посту врите, хоть через раз. А то на каждый Ваш пост писать опровержение малость надоедает.
Додано: Суб 04 вер, 2021 23:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну вот, у меня температура ровно 37 градусов, но БОЛИТ голова глаза и странное ощущение в горле. Степень боли головы пропорционально меньше чем болела при 38 градусах при гриппе давным давно.
Вы думаете, меня государство за свой счет проверит на коронавирус?
Мобильного телефона врача нет, есть только регистратуры - ПЕРВЫЙ ПСЦ, который должен быть решен в медицине страны. Будьте добры иметь рабочий мобильный.
Завтра воскресенье. Не думаю что даже регистратура будет работать.
Если у меня температура останется 37-37.7 и всего 3-7 дней - попаду ли я в статистику и будет ли меня тестировать?
скорее всего будет ситуация, когда из 2500 "заболевших" будет 700 тяжелых и тысяч 10000-15000 неофициальных как я (на 51% уверен, что корона ибо ходил в маске и менее заразным врядли заразиться бы. Думаю.
Додано: Суб 04 вер, 2021 23:30
Slx
Чёрт с ней со статистикой!
Главное, выздоравливайте.
P.s. А мобильный семейного всё же желательно знать.
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