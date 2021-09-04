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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 вер, 2021 23:38
https://www.9tv.co.il/item/33838
Как показывает статистика Минздрава, привитым быть по-прежнему выгоднее, чем непривитым.
Так, в возрастной группе 40-49 лет на каждые 100 тысяч полностью привитых людей сейчас приходится 776 зараженных, а на каждые 100 тысяч непривитых людей – 1700 зараженных.
От течения болезни вакцинация защищает еще лучше. Среди людей старше 60 лет на каждые 100 тысяч привитых приходится всего 15 тяжелобольных, на каждые 100 тысяч непривитых – 276.
Напомним, что привитыми сейчас называются люди, у которых со времени второй прививки прошло менее полугода, либо люди с тремя прививками.
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