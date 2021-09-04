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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3618361936203621

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 30
Мені вже зробили щеплення
70%
21
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 23:38

Как показывает статистика Минздрава, привитым быть по-прежнему выгоднее, чем непривитым.


Так, в возрастной группе 40-49 лет на каждые 100 тысяч полностью привитых людей сейчас приходится 776 зараженных, а на каждые 100 тысяч непривитых людей – 1700 зараженных.

От течения болезни вакцинация защищает еще лучше. Среди людей старше 60 лет на каждые 100 тысяч привитых приходится всего 15 тяжелобольных, на каждые 100 тысяч непривитых – 276.

Напомним, что привитыми сейчас называются люди, у которых со времени второй прививки прошло менее полугода, либо люди с тремя прививками.

https://www.9tv.co.il/item/33838
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