ЛАД написав:fler, признайтесь, Вы явно работаете (или работали) где-то в пропаганде. Чувствуется большой опыт - практически в каждом посте немного правды, немного лжи.
Так только ли она так себя ведет? Сколько этот дисидентский лагерь устроил визгов и ненужной пены по поводу вреда вакцинации в Израиле. Сначала мягко намекали, потом строитель поймал кураж , у него первого сдали нервы и уже прямым текстом стал заявлять, что именно вакцинация есть причиной вспышки в Израиле, именно она всех заражает. Пока я не принес графики с сайта правительства Израиля, где четко видно, что в каждой из возрастных групп одна и та же картина: на 100 тыс человек группы среди привитых в разы меньше как просто случаев заболевания, так и тяжёлых случаев. Чем среди непривитых групп. И сразу сдался наш строитель. Оставил эту тему. Стал закидывать новые простыни цифр, надеясь, что после тонн его лжи на этом форуме кто-то станет вникать в очередной его бредочек на полстраницы. Который ко всему,даже если вдруг по счастливой случайности окажется без математических и логических ошибок, все равно не несёт никакой пользы. Ровным счётом ничего не объясняет и не проясняет.
Hotab написав:fler Так огульно теория вероятности не работает. Хасиды заезжают с тестом, а значит у них уже ниже вероятность быть переносчиком (но она безусловно есть).
Хотаб, теория вероятности в данном случае работает с "поправками": Тесты хасидов= 100% правда, а тесты Илона Маска (50х50) = «это другое»? После сдачи теста заразиться ковидом зась? Даже один заразный хасид на весь самолет – это 15 минут работы и пошло-поехало… Про чистоплотность хасидов не слыхали?
fler написав:Хотаб, теория вероятности в данном случае работает с "поправками":
Ваши "поправки" искажают цифры в разы. Вы изначально берете контрольную группу с огромной ошибкой.
1. Сейчас болеет 90 тыс из 9.3 млн. https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general Это точно "каждый 70-й", или таки "103-й"?? ?? Это кто вам математику преподавал?? Строители?? 2. Из этих "каждый 103" , через сито тестов сколько просеется, какая итоговая пропорция выйдет??
Hotab написав:change_pm , нового?? Там выше есть пару табличек вечерних. На полстраницы. Новые, краской (водоэмульсионной) ещё пахнут!! Можно вас попросить разобраться и рассказать нам, о чем там и зачем?
Яке у вас бурноє воображеніє
Hotab написав:change_pm , нового?? Там выше есть пару табличек вечерних. На полстраницы. Новые, краской (водоэмульсионной) ещё пахнут!! Можно вас попросить разобраться и рассказать нам, о чем там и зачем?
Можна, тільки часу немає, треба крутити коровам хвости...
fler написав:Это я у вас спрашиваю. Какой статистике по Израилю надо доверять?
Не принципиально. Принципиально - это "не доверяю - не оперирую ею". Как я с украинский статой заболеваемости и ковидной смертности. Лично я не имею оснований не доверять израильским тестированиям. Огромный охват. Сказочки вкладчика о пыли и Илоне Маске - это к нему.