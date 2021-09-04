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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 31
Мені вже зробили щеплення
71%
22
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:fler, признайтесь, Вы явно работаете (или работали) где-то в пропаганде. Чувствуется большой опыт - практически в каждом посте немного правды, немного лжи.

Так только ли она так себя ведет?
Сколько этот дисидентский лагерь устроил визгов и ненужной пены по поводу вреда вакцинации в Израиле. Сначала мягко намекали, потом строитель поймал кураж , у него первого сдали нервы и уже прямым текстом стал заявлять, что именно вакцинация есть причиной вспышки в Израиле, именно она всех заражает. Пока я не принес графики с сайта правительства Израиля, где четко видно, что в каждой из возрастных групп одна и та же картина:
на 100 тыс человек группы среди привитых в разы меньше как просто случаев заболевания, так и тяжёлых случаев. Чем среди непривитых групп.
И сразу сдался наш строитель. Оставил эту тему. Стал закидывать новые простыни цифр, надеясь, что после тонн его лжи на этом форуме кто-то станет вникать в очередной его бредочек на полстраницы.
Который ко всему,даже если вдруг по счастливой случайности окажется без математических и логических ошибок, все равно не несёт никакой пользы. Ровным счётом ничего не объясняет и не проясняет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну, чьо які новини?

зі. сподіваюсь це повідомлення не видалять... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:52

change_pm , нового?? Там выше есть пару табличек вечерних. На полстраницы. Новые, краской (водоэмульсионной) ещё пахнут!!
Можно вас попросить разобраться и рассказать нам, о чем там и зачем?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:58

  Hotab написав:fler
Так огульно теория вероятности не работает. Хасиды заезжают с тестом, а значит у них уже ниже вероятность быть переносчиком (но она безусловно есть).


Хотаб, теория вероятности в данном случае работает с "поправками":
Тесты хасидов= 100% правда, а тесты Илона Маска (50х50) = «это другое»?
После сдачи теста заразиться ковидом зась?
Даже один заразный хасид на весь самолет – это 15 минут работы и пошло-поехало…
Про чистоплотность хасидов не слыхали?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, теория вероятности в данном случае работает с "поправками":

Ваши "поправки" искажают цифры в разы. Вы изначально берете контрольную группу с огромной ошибкой.

1. Сейчас болеет 90 тыс из 9.3 млн.
https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general
Это точно "каждый 70-й", или таки "103-й"?? ?? Это кто вам математику преподавал?? Строители??
2. Из этих "каждый 103" , через сито тестов сколько просеется, какая итоговая пропорция выйдет??

Тесты хасидов= 100% правда, а тесты Илона Маска (50х50) = «это другое»?


Трусы-хрестик. Если вы не доверяете тестам в Израиле, зачем вы оперируете их статистикой "каждый 70"?? К чему ваши дальнейшие расчеты на основе этих цифр??



  fler написав:Даже один заразный хасид на весь самолет – это 15 минут

Раньше было "секунд". Хм.. "С возрастом время летит быстрее",я такое слышал. Но в разы...
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:19

  Hotab написав:
  fler написав:Хотаб, теория вероятности в данном случае работает с "поправками":

Ваши "поправки" искажают цифры в разы.


Конечно, искажают, поэтому нет смысла копаться в этом.

  Hotab написав:Если вы не доверяете тестам в Израиле, зачем вы оперируете их статистикой "каждый 70"?? К чему ваши дальнейшие расчеты на основе этих цифр??


А какой статистике надо доверять? И важно ли это в данном конкретном случае :roll: 50 тысяч чел. летят в один маленький город из страны, которую другие занесли в красную зону.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А какой статистике надо доверять?

Это вы у себя спрашиваете? Берете цифры , в которые вы сами же не верите, да ещё и в математику играете с ними с ошибкой, и пробуете рассказать нам, что получились заслуживающие доверие результаты??

важно ли это в данном конкретном случае

Тогда может все достаточно было вот так сказать:

50 тысяч чел. летят в один маленький город из страны, которую другие занесли в красную зону.

и все.

Потому что в цифры в вашем лагере не умеют. Учитель математики со строительным образованием, там успеха по определению быть не может.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:27

  Hotab написав:change_pm , нового?? Там выше есть пару табличек вечерних. На полстраницы. Новые, краской (водоэмульсионной) ещё пахнут!!
Можно вас попросить разобраться и рассказать нам, о чем там и зачем?

Яке у вас бурноє воображеніє :mrgreen:
  Hotab написав:change_pm , нового?? Там выше есть пару табличек вечерних. На полстраницы. Новые, краской (водоэмульсионной) ещё пахнут!!
Можно вас попросить разобраться и рассказать нам, о чем там и зачем?

Можна, тільки часу немає, треба крутити коровам хвости...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:36

  Hotab написав:
  fler написав:А какой статистике надо доверять?

Это вы у себя спрашиваете?


Это я у вас спрашиваю. Какой статистике по Израилю надо доверять?

  Hotab написав:Тогда может все достаточно было вот так сказать:

50 тысяч чел. летят в один маленький город из страны, которую другие занесли в красную зону.

и все.


Может и так, но так не интересно, нет интриги, накала страстей 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Это я у вас спрашиваю. Какой статистике по Израилю надо доверять?

Не принципиально. Принципиально - это "не доверяю - не оперирую ею". Как я с украинский статой заболеваемости и ковидной смертности.
Лично я не имею оснований не доверять израильским тестированиям. Огромный охват. Сказочки вкладчика о пыли и Илоне Маске - это к нему.
Hotab
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