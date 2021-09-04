Додано: Нед 05 вер, 2021 07:09

ЛАД написав: fler, признайтесь, Вы явно работаете (или работали) где-то в пропаганде. Чувствуется большой опыт - практически в каждом посте немного правды, немного лжи. fler, признайтесь, Вы явно работаете (или работали) где-то в пропаганде. Чувствуется большой опыт - практически в каждом посте немного правды, немного лжи.

Так только ли она так себя ведет?Сколько этот дисидентский лагерь устроил визгов и ненужной пены по поводу вреда вакцинации в Израиле. Сначала мягко намекали, потом строитель поймал кураж , у него первого сдали нервы и уже прямым текстом стал заявлять, что именно вакцинация есть причиной вспышки в Израиле, именно она всех заражает. Пока я не принес графики с сайта правительства Израиля, где четко видно, что в каждой из возрастных групп одна и та же картина:на 100 тыс человек группы среди привитых в разы меньше как просто случаев заболевания, так и тяжёлых случаев. Чем среди непривитых групп.И сразу сдался наш строитель. Оставил эту тему. Стал закидывать новые простыни цифр, надеясь, что после тонн его лжи на этом форуме кто-то станет вникать в очередной его бредочек на полстраницы.Который ко всему,даже если вдруг по счастливой случайности окажется без математических и логических ошибок, все равно не несёт никакой пользы. Ровным счётом ничего не объясняет и не проясняет.