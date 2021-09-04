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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
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0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:08

5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности и что необходимо изучить данные

https://detaly.co.il/gendirektor-mizdrava-ozhidayu-snizhenie-zabolevaemosti-v-blizhajshie-dni/
Там краткое изложение его интервью. Весьма объективный взгляд на ситуацию.

Среди зараженных доля лиц в возрасте старше 60 лет составляет 6%, в то время как доля детей в возрасте до 18 лет составляет 55%.

https://mignews.com/news/health/sredi-tyazhelobolnyh-bolshe-nevakcinirovannyh-chem-vakcinirovannyh.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:31

  ЛАД написав:
[b]5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности ...

https://detaly.co.il/gendirektor-mizdrava-ozhidayu-snizhenie-zabolevaemosti-v-blizhajshie-dni/


Вакцинация работает... но это не точно :wink: :D
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:33

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Найбільше щеплень за добу зробили у Києві (8 056), Дніпропетровській (6 786) та Харківській (6 394) областях.
https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata194

П.С. ЛАД, статистика МОЗ – это пропаганда?
Хотаб – теорія вероятностей работает железно :wink:
Stm - другие показатели не при делах. Чисто вакцинация.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вакцинация работает... но это не точно

Так а что, не дошли вот те графики правительства Израиля, а так же слова ЛАДа, :shock: что преимуществено болеют непривитые школьники??
Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать?? Один раз - случайность, но систематически - это уже подозрительно.

  fler написав:Хотаб – теорія вероятностей работает железно

А? О чем вы?? О самых населенных субъектах?
Вам надо к Ромасику с Вкладчиком обратиться, они за Одессу очень переживали.

статистика МОЗ – это пропаганда

Это "пальцем в небо". Спросите у своего гуру, он же верит в 13 млн переболевших, но этим млн надо где-то посуточно браться. Явно не из этой оф.статы МОЗ.
Поразительная способность оперировать данными, которые ваш лагерь не воспринимает.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:05

  Hotab написав:
  fler написав:Вакцинация работает... но это не точно


Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать??


Вы правы, надо что-то делать, только ваш лагерь может внятно объяснить :wink: , почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.
Очень жду ваши выводы 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:06

ЛАД, статистика МОЗ – это пропаганда?

Если бы Вы были постарше, я бы точно решил, что Вы практиковались в ведомстве Геббельса.

  fler написав:
  ЛАД написав:
[b]5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности ...

https://detaly.co.il/gendirektor-mizdrava-ozhidayu-snizhenie-zabolevaemosti-v-blizhajshie-dni/


Вакцинация работает... но это не точно :wink: :D

Вот это пропаганда.
Вы выбираете нужные слова и "лёгким движением руки" совершенно искажаете их смысл.
На тот случай, если Вы действительно не понимаете (во что я не верю), объясню. Профессор не уверен, что эффект от вакцинации перевесит отрицательное влияние праздников и начала учебного года. Вы же, искажая смысл, пишете, что он не уверен в том, что "Вакцинация работает".
Молодец!
Достойный ученик Геббельса!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:08

  fler написав:За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Найбільше щеплень за добу зробили у Києві (8 056), Дніпропетровській (6 786) та Харківській (6 394) областях.
https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata194

П.С. ЛАД, статистика МОЗ – это пропаганда?
Хотаб – теорія вероятностей работает железно :wink:
Stm - другие показатели не при делах. Чисто вакцинация.

Кстати, Одесса 173000 вакцинаций при 1000000 населения - это 17% вакцинированных и это на 15.08.2021 ;) очень хороший результат, как по мне и вакцины хорошие, но это тут ни при чём конечно, всё другие показатели играют значительно больше)))
https://odessitua.com/news/98604-v-odesskoy-oblasti-samyy-vysokiy-uroven-gospitalizacii-pacientov-s-covid-19.html
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:11

  fler написав:За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Одесса как всегда в лидерах
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:11

  fler написав:
......
почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.
Очень жду ваши выводы 8)

А можно когда-нибудь услышать Ваши выводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим?
Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:17

  Hotab написав:Сколько этот дисидентский лагерь устроил визгов и ненужной пены по поводу вреда вакцинации в Израиле. Сначала мягко намекали, потом строитель поймал кураж , у него первого сдали нервы и уже прямым текстом стал заявлять, что именно вакцинация есть причиной вспышки в Израиле, именно она всех заражает. Пока я не принес графики с сайта правительства Израиля, где четко видно, что в каждой из возрастных групп одна и та же картина:
на 100 тыс человек группы среди привитых в разы меньше как просто случаев заболевания, так и тяжёлых случаев. Чем среди непривитых групп.

да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.
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Нед 05 вер, 2021 09:09
ЛОБ

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