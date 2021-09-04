Додано: Нед 05 вер, 2021 09:41

fler написав: Вакцинация работает... но это не точно Вакцинация работает... но это не точно

fler написав: Хотаб – теорія вероятностей работает железно Хотаб – теорія вероятностей работает железно

статистика МОЗ – это пропаганда



Так а что, не дошли вот те графики правительства Израиля, а так же слова ЛАДа,что преимуществено болеют непривитые школьники??Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать?? Один раз - случайность, но систематически - это уже подозрительно.А? О чем вы?? О самых населенных субъектах?Вам надо к Ромасику с Вкладчиком обратиться, они за Одессу очень переживали.Это "пальцем в небо". Спросите у своего гуру, он же верит в 13 млн переболевших, но этим млн надо где-то посуточно браться. Явно не из этой оф.статы МОЗ.Поразительная способность оперировать данными, которые ваш лагерь не воспринимает.