5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности и что необходимо изучить данные
[b]5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности ...
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях. Найбільше щеплень за добу зробили у Києві (8 056), Дніпропетровській (6 786) та Харківській (6 394) областях. https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata194
П.С. ЛАД, статистика МОЗ – это пропаганда? Хотаб – теорія вероятностей работает железно Stm - другие показатели не при делах. Чисто вакцинация.
fler написав:Вакцинация работает... но это не точно
Так а что, не дошли вот те графики правительства Израиля, а так же слова ЛАДа, что преимуществено болеют непривитые школьники?? Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать?? Один раз - случайность, но систематически - это уже подозрительно.
fler написав:Хотаб – теорія вероятностей работает железно
А? О чем вы?? О самых населенных субъектах? Вам надо к Ромасику с Вкладчиком обратиться, они за Одессу очень переживали.
статистика МОЗ – это пропаганда
Это "пальцем в небо". Спросите у своего гуру, он же верит в 13 млн переболевших, но этим млн надо где-то посуточно браться. Явно не из этой оф.статы МОЗ. Поразительная способность оперировать данными, которые ваш лагерь не воспринимает.
fler написав:Вакцинация работает... но это не точно
Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать??
Вы правы, надо что-то делать, только ваш лагерь может внятно объяснить , почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания. Очень жду ваши выводы
Если бы Вы были постарше, я бы точно решил, что Вы практиковались в ведомстве Геббельса.
fler написав:
ЛАД написав:
[b]5 сентября генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, сказал в интервью радиостанции 103FM: «Я ожидаю, что эффект от вакцины перевесит эффект от начала учебного года, и мы увидим снижение заболеваемости в ближайшие дни». Однако профессор пояснил, что в этом нет уверенности ...
Вот это пропаганда. Вы выбираете нужные слова и "лёгким движением руки" совершенно искажаете их смысл. На тот случай, если Вы действительно не понимаете (во что я не верю), объясню. Профессор не уверен, что эффект от вакцинации перевесит отрицательное влияние праздников и начала учебного года. Вы же, искажая смысл, пишете, что он не уверен в том, что "Вакцинация работает". Молодец! Достойный ученик Геббельса!
fler написав:За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях. Найбільше щеплень за добу зробили у Києві (8 056), Дніпропетровській (6 786) та Харківській (6 394) областях. https://vaccination.covid19.gov.ua/news ... iondata194
П.С. ЛАД, статистика МОЗ – это пропаганда? Хотаб – теорія вероятностей работает железно Stm - другие показатели не при делах. Чисто вакцинация.
fler написав: ...... почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания. Очень жду ваши выводы
А можно когда-нибудь услышать Ваши выводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим? Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?
Hotab написав:Сколько этот дисидентский лагерь устроил визгов и ненужной пены по поводу вреда вакцинации в Израиле. Сначала мягко намекали, потом строитель поймал кураж , у него первого сдали нервы и уже прямым текстом стал заявлять, что именно вакцинация есть причиной вспышки в Израиле, именно она всех заражает. Пока я не принес графики с сайта правительства Израиля, где четко видно, что в каждой из возрастных групп одна и та же картина: на 100 тыс человек группы среди привитых в разы меньше как просто случаев заболевания, так и тяжёлых случаев. Чем среди непривитых групп.
да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.