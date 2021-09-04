Ромасик написав:да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.
Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!! А я поставила временно на стоп вас милейший, ан нет, Вы Опа!!! и тоже из этих - вид лихой и придурковатый, что бы ничего не заподозрили ))) а ДНК вакцина Вам меняет? Вот вам наш вражеский сайт https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker Там есть полосатые графики с показателями избыточной смертности по странам и они поразительно совпадают с локдаунами ))) а избыточная смертность в странах типа Бразилии +247% бывала... Хоть чей Крым спрашивай при первом посте, чесно слово )))))))
Востаннє редагувалось stm в Нед 05 вер, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Hotab Вам уже написал, но я для комплекта - Вы как-то, вроде, "забыли", что Израиль требует для каждого вылетающего ПЦР-тест да ещё открывает пункты тестирования в Борисполе и в Умани.
что-то я в эти тесты не особо верю. Полбеды - те, кто до вылета. А где ПРИЛЕТЕВШИЕ ожидают результат теста? И что происходит если один с "+"? Заворачивают весь самолет? Окружают аеропорт и никого не выпускают 10 дней?
Ромасик написав:да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.
Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!!
как-как. Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.
Как происходит что вакцина снижает иммунитет? Она его тренирует. А про мутации у вакцинированных - это Вы вот прям в яблочко. Это как по мнению министра целых военных сил в Белоруссии сифилис в Гродно распространяют вражеские польские беспилотники!
stm написав:Как происходит что вакцина снижает иммунитет? Она его тренирует. А про мутации у вакцинированных - это Вы вот прям в яблочко. Это как по мнению министра целых военных сил в Белоруссии сифилис в Гродно распространяют вражеские польские беспилотники!
молча, когда вас после вакцины колбасит несколько дней - ваш организм уже ослаблен к стороннему влиянию.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 05 вер, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.