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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:только ваш лагерь может внятно объяснить

Он то может объяснить, только как вам и нам это сможет помочь понять, что происходит с вашей способность воспринимать информацию, которую здесь пишут??


  ЛАД написав:На тот случай, если Вы действительно не понимаете (во что я не верю),

А я очень даже верю. Так пробивать днище можно только ввиду неспособности воспринимать информацию.

  Ромасик написав:а, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.

Вы тоже не осилили графики правительства Израиля??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:25

  Ромасик написав:да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.

Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!!
А я поставила временно на стоп вас милейший, ан нет, Вы Опа!!! и тоже из этих - вид лихой и придурковатый, что бы ничего не заподозрили ))) а ДНК вакцина Вам меняет?
Вот вам наш вражеский сайт
https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
Там есть полосатые графики с показателями избыточной смертности по странам и они поразительно совпадают с локдаунами ))) а избыточная смертность в странах типа Бразилии +247% бывала...
Хоть чей Крым спрашивай при первом посте, чесно слово )))))))
Востаннє редагувалось stm в Нед 05 вер, 2021 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:25

https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21262913v1

Исследовали у кого быстрее снижается количество антител к ковиду, это мужчины после 40, курящие. Диабет, ожирение и гипертония не влияют, витамин Д - повышает
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:30

  ЛАД написав:Hotab Вам уже написал, но я для комплекта - Вы как-то, вроде, "забыли", что Израиль требует для каждого вылетающего ПЦР-тест да ещё открывает пункты тестирования в Борисполе и в Умани.

что-то я в эти тесты не особо верю. Полбеды - те, кто до вылета. А где ПРИЛЕТЕВШИЕ ожидают результат теста? И что происходит если один с "+"? Заворачивают весь самолет? Окружают аеропорт и никого не выпускают 10 дней?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:34

  stm написав:
  Ромасик написав:да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.

Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!!

как-как. Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.
И с чего вы взяли, что в вакцинах нет вируса?
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 05 вер, 2021 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:38

  Ромасик написав:Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.


Этому есть какие то доказательства или можно верить вам на слово?
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:39

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.

Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!!

как-как. Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.

Как происходит что вакцина снижает иммунитет? Она его тренирует.
А про мутации у вакцинированных - это Вы вот прям в яблочко. Это как по мнению министра целых военных сил в Белоруссии сифилис в Гродно распространяют вражеские польские беспилотники!
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:как-как. Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.

Как быть с израильскими графиками, где видно корреляцию ваксы-антиваксы, и не в пользу вашей теории.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:42

  stm написав:Как происходит что вакцина снижает иммунитет? Она его тренирует.
А про мутации у вакцинированных - это Вы вот прям в яблочко. Это как по мнению министра целых военных сил в Белоруссии сифилис в Гродно распространяют вражеские польские беспилотники!

молча, когда вас после вакцины колбасит несколько дней - ваш организм уже ослаблен к стороннему влиянию.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 05 вер, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:43

  Hotab написав:
  Ромасик написав:как-как. Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.

Как быть с израильскими графиками, где видно корреляцию ваксы-антиваксы, и не в пользу вашей теории.

сомневаться в них?
Ромасик
 
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