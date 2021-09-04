Додано: Нед 05 вер, 2021 10:25

Ромасик написав: да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации. да, рост заражений может происходить от чего угодно, хоть от святого духа. Но только не от вакцинации.

Как происходит заражение от вакцинации?! В вакцинах нет вируса!!!А я поставила временно на стоп вас милейший, ан нет, Вы Опа!!! и тоже из этих - вид лихой и придурковатый, что бы ничего не заподозрили ))) а ДНК вакцина Вам меняет?Вот вам наш вражеский сайтТам есть полосатые графики с показателями избыточной смертности по странам и они поразительно совпадают с локдаунами ))) а избыточная смертность в странах типа Бразилии +247% бывала...Хоть чей Крым спрашивай при первом посте, чесно слово )))))))