RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3622362336243625>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:45

  IgA написав:
  Ромасик написав:Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.


Этому есть какие то доказательства или можно верить вам на слово?

Эпидемситуация Израиля тому доказательство
Ромасик
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 30.03.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:сомневаться в них?

А? Поясните нормально. Как вы объясняете себе , что на графиках в разы меньше (на 100 тыс чел группы) болеют (и легче протекание) как раз у группы ваксов??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:48

  Hotab написав:
  Ромасик написав:сомневаться в них?

А? Поясните нормально. Как вы объясняете себе , что на графиках в разы меньше болеют (и легче протекание) как раз у группы ваксов??

1) сомневаться в правдивости графиков
2) если графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?
Ромасик
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 30.03.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:53

  Ромасик написав:Эпидемситуация Израиля тому доказательство


Хотаб уже приводил данные по том что в основном там болеют невакцинированные. И как тогда эта теория обясняет вспышку в России где процент вакцинации ниже?
Новых штаммов в Израиле тоже нет.
IgA
 
Повідомлень: 636
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:55

Ну и о доказательствах, не забываем об исходной информации:
https://www.who.int/ru/news-room/featur ... -explained
Вакцина на основе нуклеиновой кислоты доставляет в клетки нашего организма определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, побуждая их синтезировать нужный специфический белок, который иммунная система нашего организма должна распознать и дать на него иммунный ответ.

Технология с использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. До пандемии COVID-19 ни одна из них еще не прошла через все стадии процесса одобрения для введения людям

так что результат пока непредсказуем.
Да-да, я знаю, что файзер уже одобрили.
Ромасик
 
Повідомлень: 2802
З нами з: 30.03.15
Подякував: 553 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:59

  Ромасик написав:так что результат пока непредсказуем.


РНК вакцины уже годами использовали на животных и там отслеживали эффекты перед тем как попробовать на людях.
И если Вы так переживаете за целостность свооего генома то как Вы относитесь к возможности самого короновируса его изменять?
IgA
 
Повідомлень: 636
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:сомневаться в правдивости графиков

Кто-то намеренно врёт в правительстве Израиля? С какой целью?

  Ромасик написав:графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?

Неваксы ж болеют, сказали ж уже. И на графиках это есть.
Откуда тогда основание говорить "ваксы массово заражают неваксов"??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:40

  ЛАД написав:
  fler написав:
......
почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.
Очень жду ваши выводы 8)

А можно когда-нибудь услышать Ваши выводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим?
Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?


Я уже неоднократно здесь выступала со своими выводами и аргументацией по аналогичным вопросам и даже прогноз делала о том, что 1 сентября мы будем в желтой зоне. Так совпало :wink: , что именно с 1 сентября показатель % выявленных три дня подряд превышает 4% и сегодня, четвертый день он 3,95% (воскресенье, сами понимаете :wink: ). Это желтая зона, как ни крути. Последняя моя дискуссия была с stm о показателях, которые объясняют влияние вакцинации. Теперь ваша очередь блеснуть знаниями.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 07.08.09
Подякував: 565 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:43

  Hotab написав:
  fler написав:только ваш лагерь может внятно объяснить

Он то может объяснить, только как вам и нам это сможет помочь понять, что происходит с вашей способность воспринимать информацию, которую здесь пишут??


Так объясните ж уже, тогда и посмотрим :wink: А то только перевод стрелок и позорный слив.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 07.08.09
Подякував: 565 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:53

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:только ваш лагерь может внятно объяснить

Он то может объяснить, только как вам и нам это сможет помочь понять, что происходит с вашей способность воспринимать информацию, которую здесь пишут??


Так объясните ж уже, тогда и посмотрим :wink: А то только перевод стрелок и позорный слив.

Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается?

Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля.

Вместо ответа на этот вопрос, вы задаете очередные вопросы. Давайте мы уже разберемся с вашим пониманием ситуации в Израиле до конца, основательно, до полного усвоения. А потом мы можем перейти на другие страны.
Вот эта ваша метода отвечать на вопрос новым вопросом совсем из другой области - она дурно пахнет. Напоминает неумение человеком держать в памяти линию дискуссии. Это так? Или в чем дело?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3622362336243625>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 768, 769, 770
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7699 6362622
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 вер, 2021 09:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.