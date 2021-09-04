А? Поясните нормально. Как вы объясняете себе , что на графиках в разы меньше болеют (и легче протекание) как раз у группы ваксов??
1) сомневаться в правдивости графиков 2) если графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?
Вакцина на основе нуклеиновой кислоты доставляет в клетки нашего организма определенный набор инструкций в виде ДНК или мРНК, побуждая их синтезировать нужный специфический белок, который иммунная система нашего организма должна распознать и дать на него иммунный ответ.
Технология с использованием генетического материала представляет собой новый способ получения вакцин. До пандемии COVID-19 ни одна из них еще не прошла через все стадии процесса одобрения для введения людям
так что результат пока непредсказуем. Да-да, я знаю, что файзер уже одобрили.
Ромасик написав:так что результат пока непредсказуем.
РНК вакцины уже годами использовали на животных и там отслеживали эффекты перед тем как попробовать на людях. И если Вы так переживаете за целостность свооего генома то как Вы относитесь к возможности самого короновируса его изменять?
fler написав: ...... почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания. Очень жду ваши выводы
А можно когда-нибудь услышать Ваши выводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим? Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?
Я уже неоднократно здесь выступала со своими выводами и аргументацией по аналогичным вопросам и даже прогноз делала о том, что 1 сентября мы будем в желтой зоне. Так совпало , что именно с 1 сентября показатель % выявленных три дня подряд превышает 4% и сегодня, четвертый день он 3,95% (воскресенье, сами понимаете ). Это желтая зона, как ни крути. Последняя моя дискуссия была с stm о показателях, которые объясняют влияние вакцинации. Теперь ваша очередь блеснуть знаниями.
fler написав:только ваш лагерь может внятно объяснить
Он то может объяснить, только как вам и нам это сможет помочь понять, что происходит с вашей способность воспринимать информацию, которую здесь пишут??
Так объясните ж уже, тогда и посмотрим А то только перевод стрелок и позорный слив.
Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается?
Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля.
Вместо ответа на этот вопрос, вы задаете очередные вопросы. Давайте мы уже разберемся с вашим пониманием ситуации в Израиле до конца, основательно, до полного усвоения. А потом мы можем перейти на другие страны. Вот эта ваша метода отвечать на вопрос новым вопросом совсем из другой области - она дурно пахнет. Напоминает неумение человеком держать в памяти линию дискуссии. Это так? Или в чем дело?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.