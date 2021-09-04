Додано: Нед 05 вер, 2021 11:40

ЛАД написав: fler написав:

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почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.

Очень жду ваши выводы ......почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.Очень жду ваши выводы

А можно когда-нибудь услышать Ваши выводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим?

Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить? А можно когда-нибудь услышатьвыводы с аргументацией, а не подборки фактов и вопросы к окружающим?Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?

Я уже неоднократно здесь выступала со своими выводами и аргументацией по аналогичным вопросам и даже прогноз делала о том, что 1 сентября мы будем в желтой зоне. Так совпало, что именно с 1 сентября показатель % выявленных три дня подряд превышает 4% и сегодня, четвертый день он 3,95% (воскресенье, сами понимаете). Это желтая зона, как ни крути. Последняя моя дискуссия была с stm о показателях, которые объясняют влияние вакцинации. Теперь ваша очередь блеснуть знаниями.