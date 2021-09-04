Да поймите же вы наконец: человек не может быть одновременно и достаточно умным, чтобы анализировать, запоминать и подставлять факты всех тех исследованиях про действия вакцинаций на другие инфекции, но при этом быть достаточно тупым, чтобы на полном серьезе доказывать про наличие невосприимчивых штаммов Коронавируса, которые якобы повышают заболеваемость в Израиле. [таких штаммов нет]
Ромасик - ТРОЛЛЬ. Т-Р-О-Л-Л-Ь и я не понимаю почему просто не забанить на месяцок опростоволосивхшихся троллей, чтобы эта ветка перестала оспаривать кучу 10-этажных таблиц с проблемами доказать/не игнорировать трехзначные цифры!
Это как если доказывать теорему Ферма, где приходится раз за разом доказывать спорящим, что прямая не может иметь угла и поворачивать.
Наказание заставляет переосмыслить и повысить уровень своего дна на более высокий уровень, чтобы не банили опять и окончательно. Пойдет в пользу если некоторые перестанут придуриваться так сильно, что аж тошнит.