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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3622362336243625

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:54

Преступление и наказание и предупреждение и улучшение...

Да поймите же вы наконец: человек не может быть одновременно и достаточно умным, чтобы анализировать, запоминать и подставлять факты всех тех исследованиях про действия вакцинаций на другие инфекции, но при этом быть достаточно тупым, чтобы на полном серьезе доказывать про наличие невосприимчивых штаммов Коронавируса, которые якобы повышают заболеваемость в Израиле. [таких штаммов нет]

Ромасик - ТРОЛЛЬ. Т-Р-О-Л-Л-Ь и я не понимаю почему просто не забанить на месяцок опростоволосивхшихся троллей, чтобы эта ветка перестала оспаривать кучу 10-этажных таблиц с проблемами доказать/не игнорировать трехзначные цифры!

Это как если доказывать теорему Ферма, где приходится раз за разом доказывать спорящим, что прямая не может иметь угла и поворачивать.

Наказание заставляет переосмыслить и повысить уровень своего дна на более высокий уровень, чтобы не банили опять и окончательно. Пойдет в пользу если некоторые перестанут придуриваться так сильно, что аж тошнит.
Slx
 
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Нед 05 вер, 2021 09:09
ЛОБ

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