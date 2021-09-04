Додано: Нед 05 вер, 2021 12:40

Hotab написав: Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается?

Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля. Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается?Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля.

Hotab написав: А потом мы можем перейти на другие страны.

А потом мы можем перейти на другие страны.

Видите ли, мое понимание графиков Израиля здесь никого, кроме вас, не интересует, а заключается оно в следующем. Ваксы болеют меньше ровно до тех пор, пока действует доза. Как только ее действие ослабло, они снова заражаются наравне с неваксами, если не успели уколоть следующую дозу. Кроме того, я свято верю в другие показатели, которые действуют в комплексе с показателями вакцинации.Теперь вы наконец соблаговолите развернуто ответить на мой вопрос о тех других странах или опять вам что-то мешает?Напомню вопрос:почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%).