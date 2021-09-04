fler написав:только ваш лагерь может внятно объяснить
Он то может объяснить, только как вам и нам это сможет помочь понять, что происходит с вашей способность воспринимать информацию, которую здесь пишут??
Так объясните ж уже, тогда и посмотрим А то только перевод стрелок и позорный слив.
Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается?
Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля.
Вместо ответа на этот вопрос, вы задаете очередные вопросы. Давайте мы уже разберемся с вашим пониманием ситуации в Израиле до конца, основательно, до полного усвоения. А потом мы можем перейти на другие страны. Вот эта ваша метода отвечать на вопрос новым вопросом совсем из другой области - она дурно пахнет. Напоминает неумение человеком держать в памяти линию дискуссии. Это так? Или в чем дело?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Да поймите же вы наконец: человек не может быть одновременно и достаточно умным, чтобы анализировать, запоминать и подставлять факты всех тех исследованиях про действия вакцинаций на другие инфекции, но при этом быть достаточно тупым, чтобы на полном серьезе доказывать про наличие невосприимчивых штаммов Коронавируса, которые якобы повышают заболеваемость в Израиле. [таких штаммов нет]
Hotab написав:Я уже второй раз слышу "позорный слив". В чем он заключается? Отлистайте вверх, о чем шла речь. О том, почему вы не в состоянии понять графики Израиля.
Видите ли, мое понимание графиков Израиля здесь никого, кроме вас, не интересует , а заключается оно в следующем. Ваксы болеют меньше ровно до тех пор, пока действует доза. Как только ее действие ослабло, они снова заражаются наравне с неваксами, если не успели уколоть следующую дозу. Кроме того, я свято верю в другие показатели, которые действуют в комплексе с показателями вакцинации.
Hotab написав:А потом мы можем перейти на другие страны.
Теперь вы наконец соблаговолите развернуто ответить на мой вопрос о тех других странах или опять вам что-то мешает? Напомню вопрос: почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%).
Видите ли, мое понимание графиков Израиля здесь никого, кроме вас, не интересует
Вы у всех спросили?
Ваксы болеют меньше ровно до тех пор, пока действует доза.
Вы кэп. Но я бы хотел уточнить, ваксы, пока вакцина действует, все же болеют меньше ,чем неваксы? Из этого попробуйте сделать самостоятельное заключение: вакцина помогает или вредит в вопросе количества болеющих, тяжести протекания и летальности??
Кроме того, я свято верю в другие показатели,
Какие это?
Теперь вы наконец соблаговолите развернуто ответить на мой вопрос
Мы не закончили. Я хочу убедиться в вашем полном осознании. Чтобы вы не выстреливали время от времени.
fler написав:Вакцинация работает... но это не точно
Хочу , чтоб у вас было все точно. Чтоб мы не тратили время на возвращение к изученному материалу.
Кому лучше? Форуму лучше, чтобы мы не гоняли мыло по тазику по 8 раз: чтобы вы разобрались раз и навсегда в том, польза или вред от вакцинации в Израиле, и не несли глупости здесь. Когда вы усвоите основу, мы можем продолжить дискуссию о других странах.
ЛАД написав:Я, например, неоднократно писал, что не понимаю причины относительно благополучного течения эпидемии в Украине. А Вы можете объяснить?
Так я й пояснив Ще й таблички привів,щоб ви могли перевірити мої пояснення... 1 В Україні падіння кількості мужчин по відношенню до кількості жінок - йде набагато більше ніж в Німеччині 2 Від ковіду, мужчини помирають в 1,5-2 рази більше ніж жінки ( по відношенню до кількості в своїй віковій групі)
Висновок В Україні , менше тих хто повинен померти в порівнянні з Німеччиною.. Це правда нівелює істерію про вакцинацію...бо виявляється що постатевий віковий поділ впливає сильніше ніж вакцини..але хто з тим буде розбиратись..ковідістерикам це не на руку, а ідейним вакцинаторам - це взагалі серпом по фаберже...